ASEAN Para Games 13 : des médailles, mais avant tout l’honneur et la fierté

La délégation des sportifs handicapés du Vietnam a répondu aux attentes aux ASEAN Para Games 13, disputés du 15 au 27 janvier à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, finissant à la 5 e place du classement par nations. Un résultat conforme aux objectifs.

>> ASEAN Para Games : le Vietnam maintient sa dynamique lors de la 3e journée

>> ASEAN Para Games 13 : Pluie d'or pour la natation vietnamienne

>> L’éclatant bouquet final du handisport vietnamien aux XIIIes ASEAN Para Games

Photo : VNA/CVN

Abordant les 13es Jeux paralympiques de l’ASEAN (ASEAN Para Games 13) avec une préparation rigoureuse, un état d’esprit proactif et une forte détermination, les athlètes vietnamiens ont affiché, dès les premières journées de compétition, confiance, maîtrise et combativité, ne se laissant intimider ni par la pression ni par la concurrence relevée.

Au terme des Jeux, la délégation vietnamienne a remporté 38 médailles d’or, 48 d’argent et 58 de bronze. Ce bilan dépasse les objectifs initiaux et permet au Vietnam de se classer cinquième au tableau des médailles, confirmant une nouvelle fois la position solide de l’handisport vietnamien en Asie du Sud Est. Les disciplines traditionnellement fortes ont continué de jouer un rôle moteur, contribuant de manière décisive à l’atteinte et au dépassement des objectifs de l’ensemble de la délégation.

Les disciplines phares

La natation, discipline phare de longue date, s’est une nouvelle fois imposée comme un pilier majeur. L’équipe nationale a décroché 14 médailles d’or, 17 d’argent et 26 de bronze, tout en établissant cinq nouveaux records. Les nageurs vietnamiens ont livré des performances de très haut niveau, illustrant leur engagement total et leur excellence sportive.

La discipline des échecs a, quant à elle, signé une compétition exceptionnelle avec 15 médailles d’or, quatre d’argent et 11 de bronze, terminant en tête du classement par disciplines. Il s’agit de la discipline la plus performante de la délégation vietnamienne et de sa meilleure moisson d’or jamais réalisée dans l’histoire des ASEAN Para Games.

Photo : VNA/CVN

L’athlétisme a également constitué l’un des temps forts du parcours vietnamien, avec un total de sept médailles d’or, 18 d’argent et 11 de bronze dans un large éventail d’épreuves, allant des courses de sprint et de demi fond aux concours de lancers. Ces résultats témoignent de progrès notables sur les plans physique, technique et mental, et constituent une base solide pour renforcer la position de l’athlétisme handisport vietnamien à l’avenir.

Dans les disciplines exigeant puissance et précision, le powerlifting a continué d’affirmer son niveau, avec un bilan de 2 médailles d’or, 5 d’argent et 3 de bronze, apportant une contribution importante au résultat global de la délégation.

Par ailleurs, plusieurs autres équipes ont également réalisé des performances encourageantes : le tir à l’arc (deux médailles d’argent, deux de bronze), l’escrime (un argent, deux bronze), tandis que le tennis de table, le badminton et le judo ont chacun ajouté une médaille de bronze au palmarès vietnamien.

De brillants athlètes

De nombreux athlètes vietnamiens se sont une nouvelle fois illustrés à ces ASEAN Para Games, laissant une empreinte marquante. Ces résultats sont le fruit d’une persévérance sans relâche et d’efforts constants de sportifs qui ont concouru avec toute leur volonté, leur courage et leur désir de servir les couleurs nationales.

La performance la plus remar-quable revient à la nageuse Vi Thi Hang, auteure d’une compétition tout simplement exceptionnelle. Elle a remporté quatre médailles d’or et établi deux records de Jeux. Dès la première journée, elle a réussi un doublé en or sur le 100 m nage libre féminin (catégorie S7) en 1 min 20 sec 68, puis sur le 50 m dos (catégories S6-S7), où elle a signé un nouveau record en 45 sec 13, pulvérisant l’ancienne marque de 49 sec 63. Elle a ensuite décroché l’or sur le 100 m dos (S6-S7) en 1 min 43 sec 20, assorti d’un nouveau record des Jeux, avant de conclure son parcours parfait par une quatrième médaille d’or en nage libre féminine catégorie S7.

Photo : VNA/CVN

Le “requin” Vo Huynh Anh Khoa s’est également distingué en remportant trois médailles d’or, notamment sur le 50 m dos masculin (catégorie S8), qu’il a remporté en 34 sec 73, établissant un nouveau record des Jeux. Auparavant, il avait offert une entame idéale à la délégation vietnamienne avec l’or sur le 400 m nage libre masculin (S8), avant d’ajouter un nouveau titre sur le 100 m nage libre (S7-S8). Au total, Anh Khoa a contribué à hauteur de trois médailles d’or, deux d’argent et une de bronze au bilan général de la délégation vietnamienne.

En powerlifting, l’expérimenté Lê Van Công a une nouvelle fois fait parler son sang-froid et sa maîtrise, parvenant à conserver son titre de champion. Grâce à une concentration maximale, il a joué un rôle clé dans les résultats de l’équipe, tout en inspirant la jeune génération. Ses barres validées ont dépassé le simple cadre sportif pour devenir un symbole de la capacité à surmonter l’adversité du handisport vietnamien.

Par ailleurs, plusieurs autres athlètes ont également brillé. En athlétisme, Nguyên Thi Hai a remporté deux médailles d’or au lancer du disque et au lancer du poids féminins (catégorie F57), confirmant sa constance au plus haut niveau. Pham Thê Tiên a décroché l’argent en tennis de table, tandis que Truong Thi Vân Anh a ajouté une médaille d’argent en escrime en fauteuil roulant, contribuant à enrichir le palmarès de la délégation.

Les performances réalisées aux ASEAN Para Games 13 ne se résument pas au nombre de médailles remportées. Elles constituent surtout une illustration vivante de l’esprit de dépassement, de la ténacité et de l’aspiration constante à progresser des athlètes vietnamiens en situation de handicap.

Phuong Nga/CVN