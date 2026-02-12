L’haltérophilie vietnamienne vise les ASIAD et rêve des Jeux olympiques

Les haltérophiles vietnamiens visent des médailles lors des principales compétitions internationales cette année et espèrent également s’ouvrir les portes des Jeux olympiques de Los Angeles de 2028.

L’événement le plus important du calendrier est les 20es Jeux asiatiques (ASIAD), organisés tous les quatre ans, qui se dérouleront en septembre au Japon.

Malgré leur solide réputation régionale, l’équipe vietnamienne d’haltérophilie n’a encore jamais remporté de médaille d’or aux ASIAD et est repartie bredouille lors des précédents Jeux en Chine, ce qui fait de la conquête d’une médaille cette année une priorité absolue.

Aux Jeux asiatiques de cette année, il y aura huit catégories de poids pour les hommes, allant de 60 kg à plus de 110 kg, et huit pour les femmes, de 48 kg à plus de 86 kg.

Le Vietnam compte de nombreux prétendants aux médailles, dont Quàng Thi Tâm, médaillée de bronze asiatique, Lai Gia Thành, champion d’Asie et des Jeux d’Asie du Sud-Est, Trinh Van Vinh, olympien à Paris, Dung Tuân Kiệt, médaillé d’argent junior asiatique, et Trân Dinh Thang, vainqueur des Jeux d’Asie du Sud-Est.

"Tous les tournois sont importants pour notre équipe. Nous devons travailler dur pour obtenir les meilleurs résultats possibles et nous ne voulons rater aucune occasion de médaille aux prochains Jeux asiatiques, a déclaré l’entraîneur en chef, Nguyên Manh Thang. Nous avons tiré de nombreux enseignements des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est, qui nous permettront d’améliorer la qualité et les performances de l’équipe. Cependant, les Jeux d’Asie du Sud-Est sont très différents des Jeux asiatiques, où le niveau de compétition est nettement supérieur".

Nguyên Manh Thang a précisé que cette année, seules les épreuves d’arraché et d’épaulé-jeté seront récompensées par des médailles, aucune ne figurant au classement général. Ce changement de règlement pourrait avantager les haltérophiles vietnamiens, mais il a souligné que le succès dépendra toujours d’une stratégie précise, tant à l’entraînement qu’en compétition.

Avant de se rendre au Japon, l’équipe participera aux Championnats d’Asie d’haltérophilie en avril en Inde, une dernière épreuve majeure avant les Jeux asiatiques.

En route pour Los Angeles

Nguyên Huy Hung, responsable du Département d’haltérophilie de l’Autorité des sports du Vietnam (SAV), a annoncé que le système de qualification pour les Jeux olympiques de 2028 et les 12 catégories de poids, hommes et femmes confondus, ont été définis. Chez les hommes, les catégories vont de 65 kg à plus de 110 kg, tandis que chez les femmes, elles concourront de 53 kg à plus de 86 kg.

Les Championnats du monde seniors d’haltérophilie IWF 2026, qui se dérouleront en Chine en octobre, seront la première épreuve qualificative. Ensuite, les athlètes asiatiques disputeront dix autres compétitions qualificatives entre 2026 et 2028 afin de tenter de décrocher une place aux Jeux olympiques.

Nguyên Huy Hung a souligné que les Jeux asiatiques et les championnats du monde sont programmés à peu près au même moment, ce qui oblige l’encadrement technique à concevoir des plans de préparation minutieux pour garantir des performances optimales lors des deux événements.

Ambitions olympiques

Parmi les haltérophiles vietnamiens, Trinh Van Vinh devrait jouer un rôle clé, ayant déjà décroché son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ancien champion du monde, il a remporté le titre dans la catégorie des 61 kg à l’âge de 22 ans. Il est récemment passé dans la catégorie des 65 kg après la suppression des 61 kg des grandes compétitions internationales.

Malgré un résultat inattendu aux championnats nationaux de 2025, qui lui a fait perdre sa place dans l’équipe pour les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est, il reste un membre engagé de l’équipe nationale en 2026, en préparation des Jeux asiatiques, des championnats d’Asie et des Jeux olympiques.

"J’ai appris de mon échec et j’ai progressé. Je ne répéterai pas les mêmes erreurs et je me suis promis d’obtenir de bons résultats à chaque compétition", a déclaré Trinh Van Vinh, largement reconnu comme un haltérophile résilient au potentiel considérable.

