Le Vietnam tient enfin son or aux Championnats d’Asie de tir 2026

La tireuse Nguyên Thùy Trang a remporté lundi 9 février la première médaille d’or du Vietnam aux Championnats d’Asie de tir 2026 qui se déroulent actuellement en Inde.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Thùy Trang a fait mouche en remportant la première médaille d’or du Vietnam aux Championnats d’Asie de tir 2026 en Inde, marquant un moment décisif pour l’équipe nationale de tir. Elle était l’une des trois athlètes vietnamiennes en lice dans l’épreuve individuelle féminine de pistolet 25 m. Elle a terminé troisième des qualifications et s’est qualifiée pour les quarts de finale.

Ses coéquipières, Trinh Thu Vinh, championne des Jeux d’Asie du Sud-Est, et Nguyên Thùy Dung, n’ont pas réussi à se qualifier, terminant respectivement 13e et 16e.

En finale, Nguyên Thùy Trang et l’Indienne Bhaker Manu se sont détachées du peloton pour s’affronter dans un duel serré. Après 10 tirs, les deux tireuses étaient à égalité avec 35 points. Nguyên Thùy Trang a finalement pris le dessus sur la tireuse indienne, médaillée de bronze olympique à Paris 2024, lors du barrage pour remporter la médaille d’or.

Il s’agissait de la première médaille d’or de Nguyên Thùy Trang dans un grand championnat asiatique. Auparavant, elle avait remporté l’or au pistolet à air comprimé 10 m de la Coupe d’Asie en 2023. Elle avait également brillé aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est l’année précédente, en remportant deux médailles d’or, deux d’argent et en établissant deux records.

Plus tard en Inde, les scores combinés de Nguyên Thùy Trang, Trinh Thu Vinh et Nguyên Thùy Dung ont permis au Vietnam de remporter la médaille de bronze à l'épreuve par équipes féminine de pistolet 25 m. L’Inde a terminé en tête du classement, suivie par le Taipei chinois.

Le Vietnam a également décroché deux médailles d’argent, l’une au pistolet 25 m hommes par équipe et l’autre au pistolet 10 m femmes, ainsi qu’une médaille de bronze au pistolet 50 m hommes par équipe.

Organisée jusqu’au 13 février dans la capitale indienne par la Confédération asiatique de tir, les Championnats d’Asie de tir 2026 proposent des compétitions de tir à la carabine et au pistolet, mettant aux prises 311 tireurs de 20 pays.

VNA/CVN