Le Vietnam refait le coup de l’argent aux Championnats d’Asie de tir 2026

Le Vietnam a remporté dimanche 8 février sa deuxième médaille d’argent aux Championnats d’Asie de tir 2026, qui se déroulent actuellement en Inde, après avoir terminé deuxième de l’épreuve par équipe masculine de pistolet standard 25 m.

>> Le Vietnam se pare d’argent aux Championnats d’Asie de tir 2026

>> Le Vietnam ajoute le bronze à l’argent aux Championnats d’Asie de tir 2026

Photo : VNA/CVN

L’équipe vietnamienne a obtenu 1.687 points, se classant deuxième de la compétition. L’Inde, pays hôte, a dominé le classement avec 1.715 points, tandis que le Kazakhstan a terminé troisième avec 1.678 points.

Au classement individuel, aucun tireur vietnamien n’est parvenu à monter sur le podium. Phan Công Minh a réalisé la meilleure performance, se classant sixième avec 564 points. Pham Quang Huy et Hà Minh Thành ont terminé respectivement dixième et douzième, avec des scores de 563 et 560 points.

La médaille d’argent au pistolet standard 25 m hommes a permis au Vietnam de remporter sa troisième médaille dans ce championnat. Jusqu’au 8 février, l’équipe vietnamienne de tir totalisait trois médailles : deux d’argent et une de bronze.

Le 9 février, l’équipe vietnamienne de tir participera à l’épreuve de pistolet 25 m femmes, avec le trio Trinh Thu Vinh, Nguyên Thuy Trang et Nguyên Thuy Dung.

Une vingtaine de tireuses asiatiques se sont inscrites à l’épreuve de pistolet 25 m féminin. Trinh Thu Vinh avait déjà remporté une médaille d’or dans cette catégorie individuelle lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) qui se sont déroulés l’année dernière en Thaïlande.

Les Championnats d’Asie de tir à la carabine et au pistolet 2026 ont débuté le 4 février, mettant aux prises 311 tireurs de 20 pays. Le Vietnam a envoyé 14 tireurs, répartis entre les épreuves de pistolet et de carabine.

VNA/CVN