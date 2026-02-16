De l’Europe au Vietnam : l’élégance équestre séduit les Hanoïens

>> Hanoï : le sport équestre à la conquête des jeunes
La fondatrice du Hanoi Horse Riding Club, Nguyên Thi Hoa Hop, a découvert ce sport il y a une quinzaine d’années. En 2011, avec son mari, elle ouvre un premier centre, d’abord pour leur plaisir personnel et pour accueillir une clientèle principalement expatriée. Très vite, le bouche-à-oreille opère : les familles vietnamiennes affluent, inscrivant leurs enfants ou venant s’initier elles-mêmes. Ce qui était au départ un loisir réservé à quelques étrangers est devenu un rendez-vous incontournable pour des jeunes Hanoïens.
Le club propose deux formules : la location de chevaux pour les cavaliers occasionnels et un espace dédié aux propriétaires. Une trentaine de montures, issues de races variées et majoritairement importées d’Europe, y résident. Leur alimentation fait l’objet d’un contrôle strict : pas d’herbe locale ni de fourrage enrichi, sous peine de graves problèmes de santé.
Ici, on ne monte pas immédiatement en selle. Les débutants commencent par les soins de base : nourrir, brosser, observer le tempérament de l’animal.
Cette approche instaure dès le départ le respect et la confiance. La partie technique, inspirée des standards européens, est ensuite dispensée par des instructeurs qualifiés.
Les novices évoluent généralement sur des chevaux Kabardin, réputés pour leur robustesse et leur stabilité - idéaux pour travailler l’équilibre. Une fois à l’aise, ils passent à des pur-sang plus nerveux et réactifs.
Contrairement à une idée répandue, l’équitation ne se résume pas à galoper à toute allure. Elle exige une synchronisation parfaite : posture irréprochable, mains précises, regard orienté, rythme partagé avec le cheval. Plus le lien est fort, plus les ordres deviennent subtils - une simple pression des rênes ou un mot suffit quand la confiance est totale.
Au-delà du sport : une vertu thérapeutique
L’apprentissage varie selon les individus : certains maîtrisent les bases en un module, d’autres nécessitent jusqu’à trois cycles. Chaque formation coûte environ 6 millions de dôngs.
Mme Hop souligne une vertu particulière de l’équitation pour les enfants présentant des troubles psychologiques ou autistiques. Le contact avec le cheval, le mouvement régulier et la concentration exigée procurent un apaisement profond, favorisent des pensées positives et contribuent à stabiliser le comportement.
À Hanoï, l’équitation n’est plus un loisir élitiste réservé aux étrangers : elle devient peu à peu un sport élégant, éducatif et thérapeutique, plébiscité par une jeunesse vietnamienne avide de nouvelles expériences.
