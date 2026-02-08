Le Vietnam ajoute le bronze à l’argent aux Championnats d’Asie de tir 2026

Le Vietnam a décroché une nouvelle médaille lors des Championnats d’Asie de tir 2026 qui se déroulent actuellement en Inde, en remportant samedi le 7 février le bronze à l’épreuve par équipe de pistolet 50 m hommes.

Photo : SGGP/CVN

Lors de l’épreuve par équipes de pistolet 50 m, le trio vietnamien - Lai Công Minh, Pham Quang Huy et Nguyên Dinh Thành - a totalisé 1.630 points, se classant troisième derrière l’Inde (1.683 point) et l’Ouzbékistan (1.641 points). Aucun tireur vietnamien n’a remporté de médaille en individuel.

La médaille de bronze remportée par l’équipe masculine de pistolet 50 m est la deuxième médaille que l’équipe vietnamienne de tir a décrochée jusqu’à présent aux Championnats asiatiques de tir en Inde.

Il s’agit de la deuxième médaille des Vietnamiens durant ces Championnats d’Asie de tir après la médaille d’argent remportée dans l’épreuve par équipe féminine de pistolet à air comprimé 10 m, par Trinh Thu Vinh, Triêu Thi Hoa Hông et Nguyên Thuy Trang.

Lors de l’épreuve de carabine à air comprimé 10 m femmes, Phi Thanh Thao s’est qualifiée avec 627,8 points mais a terminé 6e en finale. Lê Thi Mông Tuyên a manqué de peu la qualification.

Grâce à ce résultat, l’équipe vietnamienne de tir compte pour l’instant une médaille d’argent et une de bronze aux Championnats d’Asie de tir 2026.

Le Vietnam, représenté par 14 tireurs dans les catégories pistolet et carabine, participera à deux autres épreuves le 8 février : le pistolet standard 25 m hommes et la carabine à air comprimé 10 m par équipe mixte.

Organisée jusqu’au 13 février dans la capitale indienne par la Confédération asiatique de tir, les Championnats d’Asie de tir 2026 proposent des compétitions de tir à la carabine et au pistolet, mettant aux prises 311 tireurs de 20 pays.

VNA/CVN