Les patrons repartent en chasse aux Championnat du monde de billard à trois bandes

Trân Quyêt Chiên s’apprête à entrer dans l’histoire, face à un adversaire bien connu qui se dresse entre le Vietnam et la plus haute marche du podium lors du 38 e Championnat du monde par équipes nationales de billard carambole à 3 bandes 2026 en Allemagne, plus tard ce mois-ci.

Photo : CTV/CVN

Trân Quyêt Chiên affrontera son grand rival Martin Horn, alors que le Vietnam vise le titre lors de l’événement phare de l’Union mondiale de billard (UMB), qui se déroule du 26 février au 1er mars et réunit les meilleures paires nationales du monde.

Le championnat réunit 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre, chaque équipe alignant deux joueurs. Elles disputeront une phase de groupes sous forme de championnat, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale.

Le groupe A comprend la Turquie, le Japon, la Colombie et la Jordanie. Le groupe C est réputé pour être un groupe très difficile, avec les Pays-Bas, tenants du titre, la Belgique, berceau du billard, la Grèce (N°2 mondiale) et la Suède (N°5). Le groupe D est composé de l’Espagne, de la République de Corée, des États-Unis et de l’Égypte.

Le Vietnam, tenant du titre, est emmené par Trân Quyêt Chiên et Nguyên Trân Thanh Tu. Ils ont été tirés au sort dans le groupe B, aux côtés de l’Allemagne, pays hôte représenté par Martin Horn et Amir Ibraimov, de la France, quatrième mondiale avec Jérémy Bury et Mikaël Devogelaère, et du Mexique avec Christian Hernandez et Alejandro Santiago.

La tâche s’annonce ardue pour l’équipe vietnamienne, même pour les anciens champions, car Martin Horn est un joueur redoutable qui bénéficiera du soutien de son public. Les athlètes français et mexicains sont également des joueurs expérimentés, réputés pour leur style de jeu agressif dans les grands tournois.

Ce tournoi marquera un nouveau chapitre dans la rivalité entre Trân Quyêt Chiên et Martin Horn, qui se retrouveront début 2026 après plusieurs confrontations lors des Coupes du monde de l’année dernière.

Lors de leur dernier affrontement, Trân Quyêt Chiên, quadruple champion du monde, a été battu à deux reprises par Martin Horn, en phase de groupes et en huitièmes de finale de la Coupe du monde d’Anvers 2025 en octobre dernier en Belgique.

Nguyên Trân Thanh Tu, champion national et champion des Jeux d’Asie du Sud-Est, représente un changement dans l’équipe vietnamienne, remplaçant l’ancien champion du monde Bao Phuong Vinh qui avait participé aux deux dernières éditions.

Le numéro 2 mondial, Trân Quyêt Chiên a fait l’éloge de son coéquipier, affirmant que Nguyên Trân Thanh Tu avait fait preuve d’une forme constante, de compétences techniques élevées et était bien adapté à un style de jeu basé sur le pressing et la contre-attaque.

Le meilleur résultat du Vietnam dans ce championnat a été obtenu lorsqu’il a remporté le trophée après avoir battu la Belgique en finale. L’année dernière, l’équipe d’Asie du Sud-Est n’a pas réussi à conserver son titre, s’inclinant face aux Pays-Bas en finale.

VNA/CVN