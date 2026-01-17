“Papa, nous avons réussi !”

Pour leur première participation commune aux Jeux d’Asie du Sud-Est, les trois sœurs Nguyên Thi My Hanh, Nguyên Thi My Trang et Nguyên Thi My Linh ont signé un exploit inédit, en offrant autant de médailles d’or à l’équipe nationale de lutte.

Nguyên Thi My Hanh, Nguyên Thi My Trang et Nguyên Thi My Linh, trois sœurs issues d’une famille de pratiquants d’arts martiaux de la ville de Huê (Centre), ont brillé de mille feux en enchaînant les médailles d’or pour la délégation sportive vietnamienne aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), disputés en décembre 2025 en Thaïlande.

Une fratrie au sommet du podium

My Hanh a ouvert le bal pour l’équipe de lutte vietnamienne en s’imposant en lutte libre féminine des moins de 62 kg. Dans son sillage, la benjamine My Linh a livré une prestation magistrale en moins de 53 kg, surclassant en finale la Thaïlandaise Kaewkhuanchum Nattakarn sur le score sans appel de 10-0. Auparavant, My Linh avait remporté ses trois combats de poule face à des adversaires des Philippines, du Myanmar et d’Indonésie.

Peu après le sacre de My Linh, My Trang a, elle aussi, décroché l’or en moins de 58 kg en dominant la Birmane Thae Thaint Thaint Thu 10-0. Avant la finale, My Trang s’était montrée “intouchable”, écartant successivement des rivales indonésienne et thaïlandaise.

My Hanh, My Trang et My Linh évoluent toutes trois au sein de l’équipe vietnamienne de lutte engagée aux SEA Games 33. Voir trois sœurs monter ensemble sur la plus haute marche du podium constitue l’un des faits rares de cette édition.

À noter que My Hanh comme My Trang y signent un troisième titre consécutif. À Hanoï, lors des SEA Games 31, My Trang (-57 kg) et My Hanh (-62 kg) s’étaient déjà imposées, un doublé qu’elles ont répété aux SEA Games 32 au Cambodge. Pour My Linh, née en 2003, il s’agissait de ses grands débuts aux SEA Games, conclus de manière éclatante.

“Cette victoire, nous la dédions à papa. On sait que tu attends des nouvelles de nous trois, et nous avons rapporté les médailles. Papa, guéris vite !” Devant la caméra, les trois sœurs, main dans la main et en larmes, envoyant leurs mots de réconfort à la maison, ont bouleversé des millions de téléspectateurs.

Père et premier coach de cœur

Leur père, Nguyên Dang Son, fut le premier “pont” vers la lutte pour ses filles. Il suivait chaque séance d’entraînement, veillait aux blessures, soutenait discrètement leurs ambitions sportives. L’annonce de sa grave maladie a dès lors pesé comme une chape.

Pendant cette période éprouvante, les primes de compétition furent patiemment mises de côté par My Hanh et ses deux cadettes pour les envoyer à la famille. Les appels se multipliaient, encouragements à l’appui, dans l’attente du jour des retrouvailles.

Mission accomplie en Thaïlande, les trois sœurs ont immédiatement repris la route de Huê, au Centre. Elles ont eu le temps de présenter leurs trophées et de se tenir au chevet de leur père dans ses derniers instants.

À la nouvelle du drame, le chef de la délégation vietnamienne, les entraîneurs, les collègues et les supporters ont adressé leurs condoléances. Les responsables du sport de la ville de Huê, aux côtés des coéquipiers, sont venus apporter soutien et réconfort. Tous espèrent voir les trois sœurs surmonter rapidement cette épreuve.

Pour elles, ce parcours racontait des années d’entraînement austère, avec, en arrière-plan, la présence discrète, tenace et aimante d’un père. Ce ressort moral a servi de socle à leur sang-froid et à leur détermination sur le tapis. De là-haut, leur père pourra en être fier, à jamais.

