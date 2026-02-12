Le Vietnam s’offre à nouveau le bronze aux Championnats d’Asie de tir 2026

L’équipe nationale de tir a remporté le 11 février une nouvelle médaille de bronze aux Championnats d’Asie de tir 2026, qui se déroulent actuellement en Inde, en terminant troisième de l’épreuve par équipe masculine de tir rapide au pistolet à 25 m.

Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Le trio vietnamien formé de Hà Minh Thành, Vu Tiên Nam et Trân Công Hiêu a totalisé 1.707 points, se classant troisième de l’épreuve. Le Kazakhstan a terminé en tête du classement avec 1.737 points, tandis que l’Inde, pays hôte, a pris la deuxième place avec 1.708 points.

En individuel, aucun tireur vietnamien n’est monté sur le podium. Trân Công Hiêu n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Hà Minh Thành a réalisé la meilleure performance, terminant quatrième de la finale avec 16 points, tandis que Vu Tiên Nam s’est classé septième avec 5 points.

Auparavant, l'équipe vietnamienne de tir avait remporté 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze.

La tireuse Nguyên Thuy Trang s’est illustrée en remportant brillamment la médaille d’or dans l’épreuve du pistolet sport féminin à 25 mètres des Championnats d’Asie 2026, la première médaille d'or asiatique de sa carrière.

Les médailles d'argent ont été remportés dans l'épreuve féminine par équipe au pistolet à air comprimé 10 m (Trinh Thu Vinh, Triêu Thi Hoa Hông et Nguyên Thuy Trang) et dans l’épreuve masculine par équipe au pistolet standard 25 m (Pham Quang Huy, Hà Minh Thành et Phan Công Minh).

Lors de l’épreuve par équipes de pistolet 50 m, le trio vietnamien - Lai Công Minh, Pham Quang Huy et Nguyên Dinh Thành - a totalisé 1.630 points, décrochant la médaille de bronze pour l'équipe vietnamienne de tir.

Organisée jusqu’au 13 février dans la capitale indienne par la Confédération asiatique de tir, les Championnats d’Asie de tir 2026 proposent des compétitions de tir à la carabine et au pistolet, mettant aux prises 311 tireurs de 20 pays.

VNA/CVN