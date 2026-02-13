Le Vietnam abordera la Coupe d’Asie féminine AFC U17 avec le Mondial en tête

Le Vietnam affrontera son rival régional, la Thaïlande, dans le groupe A de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2026, avec pour objectif de décrocher une place à la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA.

Photo : CTV/CVN

L’équipe vietnamienne féminine de football U17 affrontera également la Chine et le Myanmar dans le même groupe après le tirage au sort officiel du 12 février.

Ce groupe, dont le niveau s’élargit, offre au Vietnam une réelle chance d’aller loin dans la compétition.

Lors des qualifications, le Vietnam a terminé premier de son groupe après avoir battu Guam et Hong Kong (Chine), affichant une excellente forme avant la phase finale continentale.

Lors de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2026, les deux premières de chaque groupe et les deux meilleures deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Ce tournoi servira également de voie de qualification pour l’Asie en vue de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2026.

La Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2026 se déroulera en Chine du 30 avril au 17 mai. Les quatre meilleures équipes du tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2026 qui se déroulera au Maroc en tant que représentantes de la Confédération asiatique de football (AFC).

Par conséquent, les quatre demi-finalistes de la phase finale continentale obtiendront automatiquement leur billet pour la Coupe du monde. C’est également un objectif majeur pour l’équipe vietnamienne féminine U17 lors de ce tournoi.

VNA/CVN