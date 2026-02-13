Le Vietnam brille aux Championnats du monde de Kun Khmer

Les combattants vietnamiens ont fait forte impression mercredi 11 février, deuxième jour de compétition des Championnats du monde de Kun Khmer 2026, en remportant un total de quatre médailles d’or.

Photo : NLĐ/CVN

En finale des 73 kg amateurs hommes, Nguyên Ngoc Quyên a été battu par Kenmegne du Cameroun après deux rounds.

Cependant, le Vietnam a rapidement rebondi puisque Phung Thi Hông Tham (amateur féminin 63 kg), Nguyên Thi Mai (amateur féminin 57 kg), Ta Kim Yên (amateur féminin 51 kg) et Phùng Phu Thuân (professionnel masculin 73 kg) ont tous remporté la victoire dans leurs finales.

Ces résultats placent provisoirement le Vietnam en tête du classement des médailles avec quatre médailles d’or et une d’argent. Ce classement pourrait toutefois évoluer, car une vingtaine de finales supplémentaires, dans les catégories seniors, juniors et jeunes talents, sont prévues jeudi 12 février.

Le tournoi de Kun Khmer a officiellement débuté le 10 février dans la province de Sihanoukville, au Cambodge, et réunit plus de 120 athlètes venus de 20 pays et territoires du monde entier. Il se déroulera jusqu’au 13 février.

Le Vietnam a envoyé 35 athlètes en arts martiaux au tournoi, originaires pour la plupart de régions réputées pour leurs arts martiaux, telles que Cân Tho, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Thai Nguyên et Nghê An.

Le Kun Khmer est un art martial traditionnel cambodgien qui présente de nombreuses similitudes avec le Muay Thai et le kickboxing. Il possède ses propres règles et une grande variété de frappes, notamment avec les coudes et les genoux.

Lors des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) organisés au Cambodge en 2023, l’équipe vietnamienne de Kun Khmer a remporté 5 médailles d’or, 7 d’argent et 5 de bronze, contribuant ainsi au succès de la délégation sportive vietnamienne.

VNA/CVN