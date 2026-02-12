Le football masculin et féminin vietnamien voit grand pour les ASIAD 2026

Le Vietnam sera le seul pays d’Asie du Sud-Est à participer aux compétitions de football masculin et féminin aux 20 es Jeux asiatiques (ASIAD), suite à la confirmation du Conseil olympique d’Asie (OCA) et de la Confédération asiatique de football (AFC).

Conformément au règlement approuvé, les équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Asie de football des moins de 23 ans de l’AFC 2026 en Arabie saoudite obtiennent automatiquement leur place pour la compétition masculine de football des 20es Jeux asiatiques, tandis que les équipes atteignant la phase finale de la Coupe d’Asie féminine de football de l’AFC de 2026 en Australie se qualifient pour la compétition féminine.

Dans la compétition masculine, l’équipe vietnamienne des moins de 23 ans figure parmi les 16 équipes qualifiées, rejoignant des puissances asiatiques traditionnelles telles que le Japon, la République de Corée, l’Arabie saoudite, l’Irak, le Qatar et l’Ouzbékistan. En Asie du Sud-Est, seule la Thaïlande s’est également qualifiée, tandis que des équipes comme l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines n’ont pas rempli les critères de qualification.

La qualification du Vietnam fait suite à sa belle performance lors de la Coupe d’Asie de football des moins de 23 ans de l’AFC 2026, où l’équipe a remporté la médaille de bronze, soulignant ainsi sa progression constante au niveau continental.

Conformément au règlement des Jeux asiatiques, les équipes masculines seront composées de joueurs de moins de 23 ans (nés en 2003 ou après) et pourront inclure jusqu’à trois joueurs plus âgés. Cependant, la Fédération vietnamienne de football (VFF) devrait aligner une équipe plus jeune dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme.

Dans la compétition féminine, l’équipe nationale vietnamienne participera pour la huitième fois consécutive aux Jeux asiatiques, confirmant ainsi son statut de l’une des meilleures équipes de la région.

En Asie du Sud-Est, seules les Philippines se sont qualifiées, tandis que la Thaïlande a été éliminée après avoir manqué la phase finale de la Coupe d’Asie féminine de football de l’AFC malgré l’organisation de matchs de qualification.

Il est à noter que l’Australie ne participe traditionnellement pas aux Jeux asiatiques. Si les équipes masculine et féminine devaient se retirer, leurs places seraient attribuées aux équipes suivantes les mieux classées des tournois de qualification.

Les Jeux asiatiques se tiennent tous les quatre ans. Les prochains auront lieu du 19 septembre au 4 octobre dans la préfecture japonaise d’Aichi et sa capitale Nagoya, au Japon, offrant ainsi au football vietnamien une scène continentale majeure pour consolider sa place sur la scène asiatique.

