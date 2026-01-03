Athlétisme : objectif atteint et relève assurée aux SEA Games 33

Aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est, disputés en décembre 2025 en Thaïlande, l’athlétisme vietnamien a atteint son objectif avec 12 médailles d’or. Ce succès a témoigné de la maturité de la nouvelle génération, prête à succéder à ses aînés et à porter l’équipe vers la suite de l’aventure.

>> SEA Games 33 : confiance et détermination pour franchir un cap

>> SEA Games 33 : pari gagnant du sport vietnamien

>> SEA Games 33 : un tournant stratégique pour le sport vietnamien

Photo : VNA/CVN

Avec 50 athlètes engagés sur 38 épreuves, l’équipe d’athlétisme du Vietnam n’a véritablement soufflé qu’au terme du dernier rendez-vous, le relais 4 x 400 m féminin, synonyme d’objectif atteint de 12 médailles d’or.

Moments en or

Les lauréats qui ont inscrit leur nom au palmarès de ces 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) sont : Nguyên Trung Cuong (3.000 m steeple hommes), Hô Trong Manh Hùng (triple saut hommes), Nguyên Thi Ngoc (400 m femmes), Bùi Thi Ngân (1.500 m femmes), Nguyên Thi Oanh (5.000 m, 10.000 m et 3.000 m steeple femmes), Quach Thi Lan (400 m haies femmes), Bùi Thi Kim Anh (saut en hauteur femmes), Trân Thi Loan (saut en longueur femmes), le relais 4 x 400 m mixte et le relais 4 x 400 m femmes.

Le staff visait initialement de 12 à 14 titres. Bilan : 12 médailles d’or, 12 d’argent et 11 de bronze, soit seulement une médaille d’or et une d’argent de moins que le pays hôte, la Thaïlande.

Reine confirmée de l’athlétisme vietnamien, Nguyên Thi Oanh a parachevé, lors de l’ultime journée, un triplé doré aux SEA Games 33. Elle devient la première Vietnamienne à totaliser 15 titres et rejoint le trio des athlètes les plus titrés de l’histoire de l’athlétisme aux Jeux d’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Derrière les feux de la rampe, quelques couacs ont toutefois rappelé l’imprévu de la compétition tels que l’absence de victoire dans des épreuves réputées fortes comme le 800 m femmes ou la marche 20 km femmes. Le relais 4 x 400 m masculin a, lui, dû se contenter de l’argent, battu d’une seconde par la Thaïlande.

Pour Nguyên Manh Hùng, secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’athlétisme, la réalité du terrain réserve toujours son lot de surprises. Les médailles décrochées constituent la base de préparation indispensable pour les prochaines échéances internationales, au premier rang desquelles les 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20) en 2026.

Les jeunes s’élancent

Comme l’a souligné Nguyên Duc Nguyên, un responsable de l’équipe d’athlétisme du Vietnam, plusieurs jeunes athlètes ont atteint un pic de forme aux SEA Games 33. S’ils bénéficient d’un accompagnement continu, ils portent la promesse d’un avenir lumineux.

Exemple emblématique au saut en hauteur, une épreuve où l’on n’attendait pas le Vietnam : pour sa première participation aux SEA Games, Bùi Thi Kim Anh a décroché l’or. Après avoir battu son record personnel à 1,83 m, cette jeune femme originaire de la province de Ninh Binh (Nord) a effacé 1,86 m, établissant un nouveau record junior national.

Tout au long de 2025, Kim Anh n’avait pas franchi la barre des 1,80 m. Marquée par une série d’échecs, elle s’était fixé un objectif modeste de progresser techniquement et de viser une médaille pour ses débuts. Libérée de toute pression le jour J, elle a maîtrisé ses sauts pour aller chercher l’or, à la surprise de ses coéquipiers et du staff.

Sur le relais 4 x 400 m mixte, hormis Nguyên Thi Hang, les trois autres relayeurs (Ta Ngoc Tuong, Nguyên Thi Ngoc et Lê Ngoc Phuc) étaient des “nouveaux”. Ensemble, ils ont pulvérisé le record des SEA Games en 3 min 15 sec 07. “C’est un résultat de très grande valeur. Car nous avons testé une nouvelle combinaison technique avec de jeunes profils prometteurs sur 400 m. Mieux encore, l’équipe nationale a repris l’or et fait tomber l’ancien record thaïlandais, chez eux”, se félicite Nguyên Duc Nguyên.

Sur 400 m féminin, une décennie après, l’athlétisme vietnamien tient enfin une héritière à la légende Nguyên Thi Huyên. Placée au couloir extérieur, Nguyên Thi Ngoc a remonté tout le peloton pour s’imposer en 52 sec 74, sa première sélection individuelle chez les femmes.

Dernière médaille d’or de l’athlétisme vietnamien : le 4 x 400 m féminin, où la jeune Lê Thi Tuyêt Mai, débutante aux SEA Games, a été alignée aux côtés de ses aînées. Le Vietnam enchaîne ainsi un troisième sacre consécutif sur la distance.

À chaque édition, le staff du relais aligne sciemment de jeunes coureurs aux côtés des cadres pour accélérer l’apprentissage en conditions réelles. Une stratégie qui révèle une vision de long terme en matière de détection et de formation, et qui valide déjà les premiers résultats du travail de relève sur la “piste rouge”.

Phuong Nga/CVN