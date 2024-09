Nations unies

Le secrétaire général et président Tô Lâm s'exprime au Sommet de l’avenir

Dans la matinée du 22 septembre (heure locale) à New York (États-Unis), le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a assisté et prononcé un discours au Sommet de l’avenir, à la 79e Assemblée générale des Nations unies.