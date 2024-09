Nouvelles opportunités pour les relations commerciales Vietnam - États-Unis

Le voyage du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, pour assister au Sommet de l’avenir et à la 79 e session de l’Assemblée générale de l’ONU aux États-Unis promet d’apporter de nouvelles opportunités aux relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis.

>> Un expert américain salue les contributions du feu SG du Parti aux relations Vietnam - États-Unis

>> Progrès de la coopération économique Vietnam - États-Unis

>> Le dirigeant Tô Lâm part pour la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU et une visite d'État à Cuba

Photo : VNA/CVN

Depuis de nombreuses années, les États-Unis sont toujours l'un des plus grands partenaires en matière d'investissement au Vietnam. Avec près de 1.150 projets en opération, un investissement total enregistré de plus de 10,3 milliards d'USD, les États-Unis se classent au 11e rang des 141 investisseurs au Vietnam.

Selon les données de l'Office général des statistiques, au cours des huit ppremiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes vers les États-Unis ont atteint 77,9 milliards d'USD, soit une augmentation de 25,4 %, et les importations, 9,8 milliards d'USD (+6,9 %).

Lors d’une séance de travail avec Sarah Elleman, assistante adjointe au Représentant au commerce des États-Unis (USTR) pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire important.

De son côté, Sarah Elleman a hautement apprécié la position et le rôle du Vietnam. Elle a affirmé que les États-Unis prendraient en compte les suggestions et les intérêts liés aux investissements et aux activités commerciales des entreprises américaines au Vietnam.

Récemment, une délégation commerciale composée de plus de 100 membres, dont 50 représentants de 35 entreprises américaines, s'est rendue au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le plus grand importateur de produits agricoles

Lors d'une conférence de presse donnée le 12 septembre à Hanoï, la sous-secrétaire d'État américaine au Commerce et aux Affaires agricoles étrangères, Alexis Taylor, a indiqué qu'il s'agissait de sa deuxième visite au Vietnam en deux ans. La mission visait à établir des liens avec les principaux importateurs via des rencontres d'affaires et à mieux comprendre les conditions du marché local et régional grâce à des visites sur le terrain et des discussions avec des experts du secteur et des officiels gouvernementaux à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, les États-Unis sont devenus le plus grand importateur de produits agricoles, forestiers et aquatiques du Vietnam au cours des huit premiers mois de 2024. Pendant cette période, ces produits ont généré environ 8,58 milliards d'USD de revenus sur le marché américain, représentant 21,4% des exportations totales du Vietnam dans ce secteur, et une augmentation de 23,5% en rythme annuel.

Dans un contexte économique mondial plein de difficultés et de défis, de nombreuses nouvelles tendances sont apparues sur les marchés d'exportation. Cela exige que les entreprises vietnamiennes s’adaptent rapidement à ces changements. En outre, il leur est nécessaire de participer activement aux activités de promotion du commerce telles que foires et expositions, de collaborer avec les agences compétentes, de gagner la confiance des clients américains, favorisant ainsi le commerce bilatéral entre les deux pays.

VNA/CVN