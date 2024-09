Le secrétaire général et président Tô Lâm rencontre le Premier ministre du Vatican

À l'occasion de sa participation au Sommet de l’avenir et au débat général de la 79 e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et le président Tô Lâm ont rencontré, le 22 septembre (heure locale), le Premier ministre du Vatican, cardinal Pietro Parolin.

Lors de la réunion, les deux parties ont hautement apprécié les développements positifs dans les relations Vietnam - Vatican, notamment la présence du représentant pontifical résident du Vatican au Vietnam et le Bureau de représentation résident à Hanoï, entré en activité en 2024.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié le Pape François d’avoir présenté ses condoléances au peuple vietnamien pour les pertes causées par le super typhon Yagi. Il a hautement apprécié les bons sentiments du Pape, du Premier ministre, cardinal Pietro Parolin pour le Vietnam, soulignant que ces derniers temps, le Vietnam a facilité les visites pastorales de l'actuel Représentant résident et de l'ancien Envoyé non-résident.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé son appréciation pour les messages, les enseignements et les lettres des Papes précédents et du Pape François à la communauté catholique vietnamienne, soulignant l'esprit "un bon catholique est celui qui est de bons citoyens", encourageant l'Église catholique du Vietnam à "contribuer à la vie nationale, au bénéfice de la nation tout entière, dans un esprit de dialogue et de coopération".

Le Premier ministre du Vatican, cardinal Pietro Parolin, a réitéré sa bonne impression du Vietnam lors de sa précédente visite, affirmant que l'Église catholique du Vietnam veut toujours accompagner le développement national dans un esprit de sincérité, de responsabilité et de confiance.

Les deux dirigeants ont déclaré que le maintien des échanges de délégations de haut niveau et le mécanisme de réunion du Groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican jouaient un rôle important dans la promotion du respect et de la compréhension mutuels.

Le Premier ministre du Vatican, cardinal Pietro Parolin, a affirmé que le représentant pontifical résident du Vatican coopère activement avec le Vietnam et a déclaré que le Pape François espère se rendre prochainement au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir les liens entre le Saint-Siège et l'Église catholique du Vietnam, renforçant ainsi les relations Vietnam - Vatican.

