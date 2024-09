Nations unies

Le dirigeant Tô Lâm prend la parole au Sommet de l'avenir

Le Sommet de l'avenir de l'Organisation des Nations unies (ONU) s'est ouvert le 22 septembre au siège de l'ONU à New York. Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a conduit une délégation vietnamienne à l'événement.

Photo : VNA/CVN

S'adressant à la première séance plénière du Sommet, le secrétaire général et président Tô Lâm a déclaré que l'intelligence humaine a changé le monde, rendant la vie meilleure, plus développée et plus parfaite dans tous les aspects. Cependant, ce sont aussi les humains qui ont causé les difficultés et les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui.

Soulignant que les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront notre avenir, Tô Lâm a déclaré que l'objectif du développement durable et du bien-être de l'humanité doit être placé au centre de nos efforts et rester notre objectif le plus élevé. "Les réalisations scientifiques et technologiques doivent servir le progrès social, se concentrer sur l'humanité, libérer les individus, promouvoir le développement humain global et améliorer continuellement le niveau de vie, pour le bien-être et le bonheur de l'humanité et des générations futures", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, les réalisations scientifiques et technologiques doivent favoriser la coopération et non devenir des outils contre les nations ou aller à l’encontre des aspirations à la paix, au développement, à l’équité et à la justice de tous les peuples. Les fruits de l’intelligence humaine doivent se concentrer sur le développement économique, la construction d’une société juste et civilisée, l’amélioration de la qualité de vie des populations et la réduction de la pauvreté, a-t-il déclaré.

Solidarité et coopération

Le dirigeant Tô Lâm a proposé d’accroître les investissements dans la recherche médicale, l’éducation et la formation, la transformation numérique, la transition verte et les solutions au service des masses.

Il a appelé le monde à renforcer la solidarité, la coopération et le respect mutuel, à adhérer au droit international et à la Charte des Nations unies, et à résoudre les désaccords et les différends par des moyens pacifiques.

Photo : VNA/CVN

"Les grandes puissances doivent agir de manière responsable et partager les réalisations scientifiques et technologiques communes pour progresser ensemble. L’ONU et les organisations régionales, dont l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), doivent prendre l’initiative de promouvoir la coopération et de coordonner les actions pour répondre aux défis mondiaux et exploiter les opportunités offertes par les avancées scientifiques et technologiques", a-t-il déclaré.

Opportunité historique

Tô Lâm a souligné que le monde se trouve devant une opportunité historique d’ouvrir la voie à une nouvelle ère, une nouvelle phase de développement meilleure, pour le progrès et l’équité sociale, et pour le bien-être, la liberté et le bonheur des peuples. "Cela peut être réalisé lorsque nous parvenons à un consensus et agissons ensemble, faisons des efforts conjoints et coopérons étroitement et efficacement", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam salue les documents adoptés lors du Sommet et espère que leur contenu sera mis en œuvre de manière décisive et efficace.

Il a poursuivi en disant que le Vietnam s’engage à apporter des contributions positives et efficaces aux efforts conjoints visant à construire un monde pacifique avec un développement égal pour une vie prospère et heureuse de l’humanité.

À cette occasion, le Sommet a adopté le Pacte pour l’avenir, le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. Les documents décrivent les ambitions, les actions et les objectifs dans tous les domaines de coopération de l'ONU.

VNA/CVN