Discours du secrétaire général et président Tô Lâm au Sommet de l’avenir

"DISCOURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT TÔ LÂM AU SOMMET DE L’AVENIR

(22 septembre 2024, New York, États-Unis)

Cher président de l'Assemblée générale des Nations unies,

Cher secrétaire général des Nations unies,

Mesdames et Messieurs,

L’histoire du développement de l’homme a connu jusqu’à présent de grands progrès. L’intelligence humaine a contribué à changer le monde, rendant la vie humaine meilleure, plus développée et plus parfaite sous tous ses aspects. Mais, c’est aussi l’homme qui est à l’origine des difficultés et des défis auxquels l’humanité est confrontée. Concrètement, c’est à l'origine du changement climatique, des épidémies, de l'épuisement des ressources naturelles ou de la création d'armes de destruction massive... À l'heure actuelle, les choix du présent façonneront notre avenir.

Photo : VNA/CVN

Face au développement rapide des sciences et des technologies, l'objectif du développement durable du monde et des intérêts humains doivent être placés au centre, comme notre objectif le plus élevé. Les réalisations scientifiques et technologiques doivent servir le progrès social, être orientées vers l'homme, libérer l'homme, développer l'homme de manière globale, améliorer constamment la vie, garantir les bienfaits et le bonheur de l'humanité et pour les générations futures.

Les réalisations scientifiques et technologiques doivent promouvoir la coopération et non devenir un outil contre les nations, allant à l’encontre de l’aspiration à la paix, au développement, à l’équité et à la justice des nations. Les réalisations de l'intelligence humaine doivent se concentrer sur le développement économique, la construction d'une société juste et civilisée, l'amélioration de la qualité de vie des gens et la réduction de la pauvreté. En conséquence, nous recommandons d’augmenter les investissements dans la recherche médicale, l’éducation et la formation, la transformation numérique, la transformation verte et les solutions au service des masses et de minimiser les investissements dans les recherches créant les armes destructrices, dans le but de paix, de stabilité, de développement durable et d'égalité entre les pays et les nations du monde entier.

Photo : VNA/CVN

Durant cette période tournante, nous devons renforcer la solidarité, la coopération et le respect mutuel, respecter le droit international et la Charte des Nations unies et résoudre les désaccords et les différends par des moyens pacifiques. Les grands pays doivent se comporter de manière responsable et partager les réalisations communes en matière de recherche scientifique et technologique pour un développement mutuel. L’ONU et les organisations régionales, y compris l’ASEAN, doivent arriver en tête, avec la mission de promouvoir la coopération et de coordonner l’action pour répondre aux défis mondiaux et de tirer parti des opportunités offertes par le progrès scientifique et technologique.

Nous sommes confrontés à une opportunité historique d'amener le monde dans une nouvelle ère, une nouvelle et meilleure ère de développement, pour un développement progressif, l’égalité sociale, pour une vie prospère, libre et heureuse pour les gens lorsque nous unifions la conscience et l’action, faisons des efforts et coopérons étroitement et efficacement.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam salue les documents adoptés lors du sommet et espère que leur contenu sera mis en œuvre de manière drastique et efficace. Nous espérons que l'ONU, avec son rôle central et coordinateur, et les organisations internationales continueront à apporter des contributions plus concrètes, plus efficaces et plus fortes à l'objectif de prévenir les menaces qui pèsent aujourd'hui sur un développement rapide et durable du monde.

Le Vietnam s’engage à contribuer activement et efficacement aux efforts communs visant à édifier un monde de paix et de développement équitable pour une vie prospère et heureuse pour l’humanité.

Merci".

