Kiên Giang espère attirer davantage de touristes indiens

Le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la province de Kiên Giang, en collaboration avec les départements, les secteurs, les unités et les entreprises, a rencontré le 31 mars le Conseil mondial du commerce et des technologies de l'Inde (Global Trade & Technology Council of India - GTTCI), dirigé par son président, le Dr Gaurav Gupta, pour explorer les opportunités de coopération en matière d'investissement dans la province.

>> Kiên Giang parmi les destinations les plus conviviales au monde

>> Modernisation des infrastructures à Kiên Giang en vue de l’APEC 2027

>> Phú Quôc se développe fortement dans la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le Dr Gaurav Gupta a exprimé le souhait d'élargir la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement, en mettant l'accent sur les domaines du tourisme, du commerce, des infrastructures et de la technologie.

Quang Xuân Lua, directrice du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Kiên Giang, a présenté les atouts et le potentiel de la province, notamment dans les secteurs du tourisme, du commerce, de l'investissement et de la production de biens d'exportation. Kiên Giang a sollicité le soutien du GTTCI pour faciliter les importations et exportations, en particulier pour ses produits phares.

Dans les mois à venir, Kiên Giang et ses partenaires indiens s'engageront à organiser des rencontres entre entreprises, à promouvoir les échanges et la coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme.

Photo : VNA/CVN

Ils s'efforceront également d'accélérer l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre l'Inde et Phu Quôc. Parallèlement, Kiên Giang a proposé 55 projets de coopération et d'investissement dans divers domaines : construction urbaine, agriculture propre et de haute technologie, énergies renouvelables, parcs industriels, traitement des eaux usées et des déchets, et services logistiques. La province a également sollicité la coopération et le soutien de l'Inde pour la formation dans les domaines de la transformation numérique, des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle.

Nichée à l'extrême sud-ouest du Vietnam, la province côtière de Kiên Giang se distingue par ses plus de 200 km de littoral et ses 143 îles paradisiaques. Parmi celles-ci, Phu Quôc, la plus grande, se révèle être une destination touristique de premier plan, dotée d'infrastructures de services modernes. Phu Quôc applique actuellement une politique d'exemption de visa de 30 jours pour les visiteurs étrangers.

En 2024, Kiên Giang a accueilli environ 10 millions de touristes, dont un million d'étrangers. Phu Quôc séduit particulièrement les voyageurs indiens et les entreprises, qui y voient une destination touristique de choix et un cadre idéal pour l'organisation de mariages.

VNA/CVN