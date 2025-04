Sur les traces du "Biêt đông Sài Gòn”

Ce groupe spécial, infiltré au cœur de Saigon, a simultanément établi des bases révolutionnaires et mené des attaques audacieuses qui ont semé la terreur dans les rangs ennemis. Des lieux comme Cơm tấm Đại Hàn - Café Đỗ Phủ, le site historique situé au 287/2 Vo Van Tân, ou encore le musée interactif au 145 Trân Quang Khai, 1er arrondissement (Hô Chi Minh-Ville), témoignent de cette période héroïque des commandos de Saigon.

Les commandos de Saigon, une unité d’élite opérant en toute discrétion au cœur de la ville, s’engageaient dans des missions stratégiques avec pour devise : “Combattre l’ennemi par l’intelligence et le courage”. Des attaques audacieuses frappaient directement les centres de commandement adverses, à l’image de l’attentat à la bombe contre l’hôtel Brink en 1965, de l’assaut contre l’ambassade américaine en 1968 ou encore de l’attaque du palais de l’Indépendance la même année, autant d’exploits entrés dans l’histoire. Les actions des commandos de Saigon ne se limitaient pas aux combats directs. La mise en place de réseaux clandestins, la mobilisation de la population et des actes de sabotage visaient à affaiblir la machine de guerre ennemie. Affrontant des conditions périlleuses, ces combattants ont tenu bon avec une détermination inébranlable, mus par un patriotisme indéfectible.

Au cœur de Saigon - Hô Chi Minh-Ville, où la modernité vibre au milieu des vestiges d’un passé héroïque, demeurent des empreintes indélébiles d’une résistance héroïque. Notre équipe de journalistes a marché sur les pas des commandos de Saigon, explorant des lieux emblématiques liés à cette unité d’élite. Bien plus qu’un voyage historique, cette immersion vise à honorer la mémoire des héros tombés pour l’indépendance et la liberté du pays.

L’un des lieux emblématiques associés aux commandos de Saigon se trouve au 113A Dang Dung, dans le 1er arrondissement : le restaurant Cơm tấm Đại Hàn – Café Đỗ Phủ, plus connu sous le nom de Café Vợt. Bien plus qu’un simple rendez-vous des amateurs de gastronomie, cet endroit témoigne d’une époque marquée par les tumultes de la guerre. Pendant le conflit, ce café servait de relais secret pour les combattants, un lieu stratégique discrètement exploité par Trân Van Lai, héros des forces armées et membre des commandos de Saigon. Sous la couverture d’un entrepreneur actif au Palais de l’Indépendance, il détournait cette maison ainsi que d’autres adresses de la ville pour masquer ses activités révolutionnaires. Derrière ses murs en apparence ordinaires, une planque dissimulée avait été aménagée pour cacher des armes et des documents stratégiques essentiels aux opérations des commandos. Aujourd’hui, l’établissement conserve son architecture d’antan, empreinte d’histoire. Les visiteurs, en savourant une tasse de café, plongent dans les récits vibrants d’un passé héroïque. Dans son atmosphère paisible et hors du temps, le café s’apparente à un musée vivant, transportant ceux qui le traversent vers une époque de luttes et de sacrifices.

Le site historique national situé au 287/2 Vo Van Tan, dans le 3e arrondissement, occupe une place singulière dans l’histoire des commandos de Saigon. Ancienne cache d’armes secrète, ce lieu a joué un rôle clé dans plusieurs opérations majeures, contribuant à des victoires retentissantes. Aujourd’hui classé monument historique national, il conserve un réseau souterrain ingénieusement conçu pour stocker des armes. Entre 1965 et 1968, Trân Van Lai et son épouse ont secrètement creusé et renforcé trois grandes caches capables de dissimuler près de deux tonnes d’armes, en vue d’attaques stratégiques contre des positions ennemies. Ce site abrite également de précieuses reliques des combattants d’autrefois, dont une Citroën d’époque, témoin de nombreuses missions périlleuses menées par Trân Van Lai. Derrière les murs modestes de cette maison discrète se cache un véritable trésor historique. Documents, objets et photographies exposés permettent aux visiteurs de mesurer l’ingéniosité et le courage des commandos de Saigon à travers les années de guerre les plus intenses.

Le musée interactif situé au 145 Trân Quang Khai, dans le 1er arrondissement, préserve l’histoire et les reliques des commandos de Saigon. Grâce aux technologies modernes, il ne se limite pas à retracer les opérations de cette unité spéciale, mais plonge aussi les visiteurs dans l’intensité de leur combat et leur courage indéfectible. Bien au-delà d’un simple musée exposant des archives et des objets de guerre, cet espace propose une immersion captivante à travers des projections 3D innovantes sous l’appellation Musée des Commandos de Saigon - Gia Dinh. Dès l’entrée, une surprise attend les visiteurs : un ascenseur d’époque coloniale, pièce unique datant de l’ère française. Autrefois, ce bâtiment servait de couverture pour tromper l’ennemi, abritant un atelier de fabrication de rideaux, de fauteuils et de canapés, tout en dissimulant des activités révolutionnaires clandestines.

Du café Vợt au site historique du 287/2 Vo Van Tân, en passant par le musée interactif, chaque lieu renferme des récits empreints d’émotion sur une époque héroïque. Les histoires de sacrifices silencieux, de courage inébranlable et de résilience des commandos de Saigon insufflent en nous de précieuses leçons de patriotisme et de détermination. Suivre leurs traces ne se résume pas à une simple exploration, mais devient une occasion de raviver la fierté nationale face à l’héritage de lutte et d’abnégation du peuple vietnamien. Il suffit d’un pas dans ces lieux pour ressentir, comprendre et honorer ceux qui ont façonné l’histoire.

Texte et photos : Quang Châu/CVN