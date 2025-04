Cao Bang : harmonie entre nature, culture et tourisme durable au géoparc mondial UNESCO

Tirant parti de cette dynamique, le comité de gestion du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang a activement soutenu les acteurs locaux dans le développement de nouvelles offres touristiques, axées sur la durabilité, la qualité et l'authenticité culturelle, tout en veillant à la préservation du patrimoine et au maintien du prestigieux label UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Un facteur clé de ce développement touristique est la future autoroute Cao Bang - Lang Son (prévue pour 2026), qui facilitera l'accès à la région depuis Hanoï et d'autres centres économiques majeurs, surmontant ainsi les défis géographiques et logistiques.

Vi Trân Thuy, directeur du comité de gestion du géoparc, souligne que l'accompagnement de 85 partenaires du Réseau du géoparc favorise un tourisme durable, axé sur la valorisation des atouts locaux. L'architecture et les services inspirés des cultures Tày, Nùng, Dao et Lô Lô sont privilégiés pour créer un paysage culturel unique et respectueux de l'environnement, diversifiant ainsi l'offre touristique et améliorant l'expérience des visiteurs.

Dans plusieurs districts, tels que Quang Hoa, Trùng Khanh et Nguyên Binh, les villages artisanaux et touristiques communautaires ont amélioré leurs infrastructures d'accueil, leur offre gastronomique et leurs activités d'immersion culturelle. Les produits artisanaux labellisés OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune, son produit) ont été repensés, avec une qualité supérieure et des emballages attrayants, devenant ainsi des souvenirs haut de gamme répondant aux attentes diversifiées des touristes.

Photo : VNA/CVN

Un exemple concret est celui de Hoàng Thi Bay, habitante du hameau de Phja Thap (commune de Phuc Sen, district de Quang Hoa). Ancienne productrice d'encens artisanal à faible revenu, elle a pu, grâce au soutien du Comité de gestion du Géoparc, améliorer son produit, concevoir un emballage soigné et attirer davantage de visiteurs. Sa famille a également développé un hébergement chez l'habitant de style Nùng An, proposant une immersion dans la fabrication de l'encens. Ce modèle a permis d'augmenter ses revenus tout en valorisant son métier traditionnel, désormais transmis aux jeunes générations.

L'histoire de Hoàng Thi Bay n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Guidés par l'audace et l'innovation, les partenaires locaux, sous l'égide du comité de gestion du géoparc, ont mis sur pied des expériences touristiques uniques. De cette alchimie entre tradition et modernité naît un tourisme durable, célébrant la richesse du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, dont la renommée s'étend désormais au-delà des frontières nationales.

VNA/CVN