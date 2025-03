Créer des produits touristiques uniques et accroître l'attractivité des villes

Dans son discours d'ouverture, Kang Da-eun, secrétaire générale de la TPO, a estimé que l'événement favoriserait des relations plus étroites entre les membres de la TPO et l'industrie touristique vietnamienne. Elle a exprimé l'espoir que des sujets tels que les stratégies de développement du tourisme, les tendances mondiales du tourisme et d’autres questions importantes fourniraient des informations utiles aux délégués et que ces derniers profiteraient de l’occasion pour échanger dans le cadre de cet événement.

La Réunion régionale de la TPO pour les membres vietnamiens est un événement annuel et important pour mettre à jour les informations sur les activités et programmes à venir de la TPO et en même temps créer les conditions permettant aux membres au Vietnam d'échanger des expériences en matière de gestion et de développement du tourisme. L'événement favorise également la coopération entre les villes membres de la TPO au Vietnam, élargit les opportunités de connexion avec les villes membres internationales et contribue à améliorer l'efficacité de la promotion du tourisme dans la région et dans le monde.

L’accueil de cette réunion confirme le rôle actif de la capitale dans la connexion et le développement du tourisme durable. Selon la directrice du Service du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, la ville avait concentré ses ressources pour accroître la promotion sur les marchés clés, dont la République de Corée était l'un des principaux marchés potentiels.

Sous le thème "Façonner des produits touristiques uniques : accroître l’attractivité des villes vietnamiennes", la réunion s’est concentrée sur la discussion de stratégies pour développer des produits touristiques créatifs, créer des points forts pour attirer les visiteurs internationaux et améliorer la compétitivité des villes membres de la TPO.

En marge de la réunion, se sont déroulées de nombreuses activités telles que la visite de la zone d’exposition et de présentation du tourisme à Hanoï ; la présentation de produits, publications, cadeaux touristiques de Hanoï ; le circuit de visite de la Citadelle impériale de Thang Long, le Musée d'ethnologie et la découverte de certaines attractions touristiques de Hanoï.

La TPO est une organisation touristique dont le siège est à Busan, en République de Corée, dont l'objectif principal est de promouvoir le développement et la prospérité de ses villes membres grâce à la coopération entre les villes dans le tourisme.

La TPO compte 137 villes membres dans 16 pays, le Vietnam comptant huit villes et provinces membres que sont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Bac Ninh, Dà Lat, Dà Nang, Hai Phong, Long An et Vung Tàu.

VNA/CVN