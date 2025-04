Hanoï met à l'honneur son patrimoine au Festival des cadeaux touristiques 2025

Photo : VNA/CVN

L’événement vise à stimuler le tourisme, promouvoir les destinations, les produits et les souvenirs touristiques emblématiques de Hanoï et du Vietnam, tout en célébrant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), et en s’inscrivant dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2025.

Le festival mettra en valeur des circuits culturels et historiques liés aux patrimoines - notamment le Vieux quartier et le lac Hoàn Kiêm - en encourageant leur préservation et la valorisation de leur richesse culturelle.

Un point fort de l’événement sera la promotion des villages de métiers traditionnels et de leurs produits artisanaux tels que la céramique de Bat Tràng, la soie de Van Phuc, l'osier de Phu Vinh, laque de Hà Thai, la fonte de Ngu Xa et encore le jeune riz du Village de Vong..., afin d’en faire des souvenirs touristiques emblématiques, appréciés des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Photo : VNA/CVN

Hanoï s’affirme comme un centre touristique culturel et historique majeur du pays, avec plus de 5.900 sites classés, près de 1.800 patrimoines culturels immatériels, et plus de 1.300 villages de métiers -autant d’atouts essentiels pour un développement touristique durable.

VNA/CVN