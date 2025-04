Hà Giang, une destination montagnarde en plein essor touristique

Située au Nord du Vietnam, la province montagneuse de Hà Giang s'impose de plus en plus comme une destination prisée des voyageurs en quête de paysages spectaculaires et d'authenticité culturelle. Pour l'année 2025, la province s'est fixé l'ambitieux objectif d'accueillir 3,5 millions de visiteurs.

Au premier trimestre 2025, Hà Giang a déjà attiré plus de 848.000 touristes, dont près de 108.000 étrangers.

Photo : VNA/CVN

Les recettes touristiques sont estimées à près de 2.300 milliards de dôngs, un chiffre en forte hausse par rapport aux années précédentes, témoignant de la reprise dynamique du secteur.

De nombreux sites emblématiques attirent chaque année un nombre croissant de visiteurs : l’ancien palais des rois des H'mông (Maison Vuong), le drapeau national de Lung Cu, le village culturel Lô Lô Chai (district de Dong Van), le col de Ma Pi Lèng, la rivière Nho Quê, le village touristique communautaire de Pa Vi Ha (Mèo Vac), le kilomètre zéro et le mont Cam (ville de Hà Giang), le cimetière national des martyrs de Vi Xuyên, les rizières en terrasses de Hoàng Su Phi ou encore la prairie de Suôi Thâu (Xin Mân)… Ces lieux offrent à la fois des paysages grandioses et une immersion dans l'histoire et la culture locales.

Les visiteurs peuvent également participer à des fêtes traditionnelles uniques telles que la danse du feu des Pa Then, la cérémonie de passage à l'âge adulte des Dao, ou encore les danses au son du khèn des H'mông. Ces manifestations culturelles contribuent au charme irrésistible de la province.

Hà Giang mise sur un développement touristique durable, mettant l'accent sur la qualité des services et la préservation des valeurs culturelles. Les villages touristiques communautaires de Dông Van, Mèo Vac et Quan Ba représentent des modèles de réussite où l'économie locale s'allie à la protection de l'environnement et du patrimoine. Ce type de tourisme génère non seulement des revenus aux habitants, mais offre aussi des expériences immersives et authentiques aux voyageurs.

Photo : VNA/CVN

La province promeut également un tourisme vert et responsable : les prix ne sont pas majorés pendant les fêtes, renforçant ainsi la confiance des visiteurs. L'hospitalité et l'authenticité des habitants jouent un rôle essentiel dans la fidélisation des touristes.

Afin de concrétiser ses objectifs, Hà Giang a lancé plusieurs initiatives : amélioration des infrastructures, modernisation des marchés, développement des itinéraires interprovinciaux, promotion des échanges commerciaux aux postes frontaliers, coopération avec des organisations internationales, et surtout, formation de ressources humaines spécialisées dans le tourisme.

Enfin, des événements phares comme la Fête des fleurs de sarrasin (Tam giác mạch) continueront d'être organisés régulièrement pour attirer encore davantage de visiteurs. Grâce à une stratégie cohérente et des investissements ciblés, Hà Giang se positionne comme l'une des destinations montagnardes les plus prometteuses du Vietnam.

VNA/CVN