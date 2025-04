Quang Binh

Son Doong figure parmi les neuf destinations dignes d’une autre planète

Photo : Vietnamplus/CVN

Il est difficile d’imaginer l’immensité de Hang Son Doong, au Vietnam. La plus grande grotte du monde mesure près de 9 km de long et pourrait contenir un pâté de maisons entier de New York, écrit Wanderlust, dans sa rubrique "Nature et Faune", le 20 mars 2025.

Certaines des stalagmites les plus hautes du monde ont été découvertes ici, culminant à 80 m, et la grotte abrite également une rivière souterraine, ajoute-t-il.

La grotte de Son Doong a été découverte par un homme de la région en 1991, et explorée entièrement en 2009 par des spéléologues britanniques, la grotte mesure près de 213 m de large, 152 m de haut, et près de 9,65 km de long. Formée au cours de millions d’années d’existence la grotte est suffisamment grande pour donner l’impression que les explorateurs ressemblent à des fourmis.

Les éléments les plus fascinants sont une forêt dense qui pousse rapidement dans la grotte pendant des années ainsi que des stalagmites imposantes, du phytokarst, des perles de grotte, ainsi que le toit de la grotte, qui s’effondre. En outre, il faut deux jours de trekking intense dans la jungle et de traversées de rivières pour atteindre l’entrée de la grotte de Son Doong.

Photo : Vietnamplus/CVN

Les touristes peuvent visiter les grottes lors d’excursions de plusieurs jours, mais le nombre de visiteurs étant limité, il est conseillé de réserver son excursion jusqu’à un an à l’avance, explique Wanderlust.

Le Salar d’Uyuni en Bolivie, le plus grand désert de sel du monde avec plus de 10.500 km², arrive en tête du classement mondial. Il est suivi par Socotra, une île au large du Yémen, et par la Namibie, une destination idéale pour les amoureux de la faune.

La Puna de Atacama en Argentine, les Parcs nationaux de White Sands au Nouveau-Mexique aux États-Unis, des Lençóis Maranhenses au Brésil, des Tsingy de Bemaraha à Madagascar et du Vatnajökull en Islande complètent ce classement.

VNA/CVN