Le tourisme vietnamien veut séduire plus de voyageurs internationaux fortunés

Photo : VNA/CVN

Deux millionnaires américains se sont récemment rendus au Vietnam à des fins touristiques et d’investissement. Leur périple les a conduits de la province de Hà Giang, à l’extrême nord du pays, jusqu’à la ville d’Ha Long, dans la province côtière de Quang Ninh, en suivant un nouvel itinéraire traversant la zone centrale du site du patrimoine naturel mondial d’Ha Long.

Il s’agit du premier groupe de millionnaires et milliardaires internationaux à visiter Quang Ninh dans le cadre d’un programme de voyages de luxe exclusif. Dans les mois à venir, quatre à cinq autres délégations de milliardaires devraient visiter Quang Ninh.

Selon le Département du tourisme de Quang Ninh, la province développe un marché du tourisme de luxe avec des offres haut de gamme. Elle a ouvert trois plages – Soi Sim, Hang Co et Trinh Nu dans la baie de Ha Long – et désigné sept îles et plages immaculées pour les voyageurs milliardaires et ultra-luxueux.

Outre des produits touristiques exclusifs, Quang Ninh développe également des offres haut de gamme pour attirer les visiteurs à budget élevé, telles que des spectacles artistiques lors de croisières nocturnes et des services de transfert en hélicoptère.

Non seulement Quang Ninh, mais de nombreuses provinces et villes encouragent également le tourisme haut de gamme pour attirer les touristes à budget élevé. Hà Giang a lancé des services d’hélicoptère la reliant à Hanoï et Quang Ninh.

L’île de Phu Quôc, au large de la province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, a également développé des produits haut de gamme dans des complexes hôteliers réputés tels qu’InterContinental, Four Seasons et Ritz-Carlton.

Par ailleurs, la province centrale de Quang Binh intensifie le tourisme troglodyte avec des expériences d’aventure haut de gamme dans les grottes de Son Doong et de Tu Lan. Les villes centrales de Dà Nang et de Nha Trang favorisent quant à elles les croisières et le tourisme MICE.

À Hanoï, outre le tourisme culturel traditionnel, la capitale met également l’accent sur les offres haut de gamme. Dang Huong Giang, directrice du Département municipal du tourisme, a déclaré que Hanou avait développé le tourisme de golf, le tourisme MICE et les séjours de luxe combinés à des expériences culturelles locales.

Développer des services de classe mondiale

Photo : VNA/CVN

Selon les données de Google, les recherches internationales d’hébergements touristiques au Vietnam ont augmenté de 15 à 45% entre fin novembre 2024 et fin février 2025 par rapport à la même période l’année dernière.

Les experts constatent que le Vietnam est en passe de devenir une destination prisée des voyageurs ultra-luxueux et dépensiers.

Le directeur de l’Institut vietnamien de recherche sur le développement du tourisme, Nguyên Anh Tuân, a déclaré qu’attirer des groupes de touristes dépensiers ouvre d’importantes perspectives pour le Vietnam en matière de développement touristique et d’investissement économique.

Selon Nguyên Quôc Ky, président de Vietravel, les localités doivent développer une offre adaptée aux différents types de visiteurs, avec des tarifs allant du standard au luxe.

Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a souligné que le Vietnam appliquait des exemptions de visa de 14 à 45 jours aux citoyens de 26 pays, ce qui est favorable pour stimuler le tourisme et optimiser les retombées économiques des visiteurs internationaux. Pour attirer et fidéliser les voyageurs haut de gamme, venus à la fois en quête de nouvelles expériences et en quête d’opportunités d’investissement, les localités et les entreprises doivent collaborer afin de tirer parti des atouts naturels et de développer un système de services de classe mondiale.

Le Vietnam a accueilli 17,5 millions de visiteurs internationaux en 2024, soit un niveau équivalent à celui d’avant le Covid-19. Cette année, le pays vise à accueillir 22 à 23 millions de touristes étrangers.

Le Premier ministre a récemment chargé les ministères des Affaires étrangères, de la Police et de la Culture, des Sports et du Tourisme d’étudier des politiques de visa adaptées, notamment pour les pays avec lesquels le Vietnam entretient des liens d’amitié traditionnels, et de diversifier les exemptions de visa pour certains pays et groupes cibles, tels que les milliardaires du monde entier. L’exemption de visa accordée à différents groupes devrait simplifier les procédures administratives et faciliter leur visite au Vietnam.

VNA/CVN