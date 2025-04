Ouverture de la 21e Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

>> Approbation d'un projet de poldérisation pour développer la zone touristique de Cân Gio

>> Secteur du tourisme : plus de 56.600 milliards de dôngs de recettes au 1er trimestre

>> Le tourisme historique fait bonne figure à Hô Chi Minh-Ville

La cérémonie d'ouverture a comporté un défilé pour visiter les stands ainsi qu'une performance artistique visant à promouvoir l'image d'une Hô Chi Minh-Ville jeune, dynamique et moderne.

Organisé du 3 au 6 avril par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec l'Association municipale du tourisme, cet événement annuel a pour objectif de stimuler le tourisme et constitue l’un des grands événements culturels, sportifs et touristiques en préparation du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025). L'événement de cette année a attiré plus de 100 stands de foires et d'expositions provenant de 41 provinces et villes du pays, ainsi que 32 entreprises de voyages, de transports et de compagnies aériennes.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Huynh Thanh Nhân, vice-président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que "Après 20 éditions, la Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville est non seulement un événement annuel majeur pour l'industrie touristique de la localité, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie touristique du Vietnam, attirant la participation des provinces et villes touristiques clés ainsi que des entreprises touristiques prestigieuses et leaders du pays. Très attendu par l'industrie du tourisme, les touristes et les consommateurs, l'événement met en avant le dynamisme et la créativité de l'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville en particulier et du Vietnam en général, tant dans la création de produits que dans l'amélioration de la qualité des services et la promotion des marchés touristiques".

Grande variété d'activités

Dans le cadre de la 21e Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2025, de nombreux autres événements intéressants sont également programmés, tels que l'espace d'affichage et d'exposition d'enregistrement, la zone ambulante de bibliothèque de voyage - un espace d'échange et de discussion autour de différents types de livres, la zone des 50 FLASHES BOOTH (un espace photo où les visiteurs peuvent imprimer instantanément des photos avec des arrière-plans disponibles de monuments et de symboles culturels, touristiques et culinaires), le concours "Créateur de contenu de voyage", des activités de connexion et d'interaction communautaire, ainsi qu'une série de séminaires, de conférences de promotion, de salons de l'emploi et de discussions sur des questions sociales liées au secteur du tourisme.

"Grâce à des efforts d'innovation en matière de contenu, de créativité dans l'organisation, et en particulier à l'application de la science, de la technologie et de l'intelligence artificielle, le comité d'organisation de la Fête du tourisme de cette année espère que cet événement contribuera à promouvoir l'industrie du tourisme, à accélérer l'innovation et l'application de la science et de la technologie pour améliorer l'expérience des touristes. Cela augmentera ainsi la compétitivité de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam sur le marché touristique international", a déclaré Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Selon les organisateurs, près de 900 produits et services touristiques d'agences de voyages, d'établissements d'hébergement, d'attractions touristiques et d'autres entreprises de services (spas, tourisme médical, restaurants, shopping) se sont inscrits pour participer au programme, avec de nombreuses promotions, des prix réduits jusqu'à 45%, ainsi que de nombreux cadeaux attractifs, services d'accompagnement, réductions directes sur les circuits, tirages au sort et autres cadeaux pour les visiteurs.

Texte et photos : Tân Dat/CVN