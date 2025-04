Renforcement des liens touristiques entre Hô Chi Minh-Ville et huit provinces du Nord-Est

S'exprimant lors de l'événement, le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lang Son, Nguyên Dang An, chef du groupe de travail pour la coopération du développement du tourisme entre Hô Chi Minh-Ville et huit provinces du Nord-Est, a souligné que le programme de coopération a obtenu de nombreux résultats importants, contribuant à améliorer la compétitivité et à développer les marques touristiques locales.

Près de 70 millions de touristes

Au cours de la période 2024-2025, Hô Chi Minh-Ville et huit provinces du Nord-Est, dont Bac Kan, Bac Giang, Cao Bang, Lang Son, Thai Nguyên, Tuyên Quang, Quang Ninh et Vinh Phuc, échangent des informations, orientent le développement de produits touristiques typiques et exploitent efficacement les ressources naturelles de la région. Depuis 2024 le nombre total de touristes dans les provinces du Nord-Est et à Hô Chi Minh-Ville a atteint près de 70 millions, générant des revenus de 205.586 milliards de dôngs.

Cependant, le groupe de travail sur la coopération en matière de développement touristique entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Nord-Est a également reconnu que l'efficacité de la coopération ces derniers temps n'a pas été à son plein potentiel entre ces localités. Les infrastructures touristiques ne répondent pas aux besoins des visiteurs haut de gamme de Hô Chi Minh-Ville, et les connexions des circuits avec les événements locaux sont limitées, ce qui entraîne des coûts élevés et une compétitivité réduite. D’autre part, les liens entre les insuffisamment resserrés entre les entreprises, un manque de produits uniques et une qualité inégale des services affectent l’expérience touristique.

Lors de la conférence, l'Administration nationale du tourisme, les dirigeants des Services de la culture, des sports et du tourisme des provinces et des villes, et les entreprises ont discuté de nouvelles solutions et orientations dans le développement du tourisme et de nouveaux produits touristiques potentiels.

Après avoir écouté les commentaires et les discussions des représentants des localités de coopération et des entreprises, la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa a fortement approuvé les propositions des délégués concernant la soumission au comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et d’autres du Nord-Est d’un accord de coopération sur le développement du tourisme pour la période 2025-2030 avec des objectifs plus spécifiques, vers un développement du tourisme durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN