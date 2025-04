Hà Giang promeut le tourisme à Hô Chi Minh-Ville

Dans l'après-midi du 3 avril dans la mégapole du Sud, le comité populaire de la province de Hà Giang (Nord) a organisé un forum pour promouvoir et présenter les produits et services touristiques de la province de Hà Giang aux touristes et habitants de Hô Chi Minh-Ville.

Vuong Ngoc Hà, vice-présidente du Comité populaire provincial de Hà Giang a souligné que la localité, située à l'extrême Nord du pays, possède des paysages naturels majestueux ainsi que des valeurs géologiques et topographiques uniques. Son climat doux et frais toute l'année, associé à la préservation et la promotion de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques, constitue un potentiel considérable pour le développement du tourisme dans la province.

Cependant, le tourisme provincial en est encore à ses débuts de développement, avec des ressources humaines et des installations limitées. Hà Giang manque de nouveaux produits touristiques adaptés aux tendances de consommation touristique des jeunes...

Promouvoir les forces et les potentiels

"La province de Hà Giang met en avant son potentiel touristique et ses atouts. Elle invite à investir dans les infrastructures touristiques, à améliorer la gestion du secteur, à développer des produits touristiques écologiques et à valoriser son patrimoine naturel et culturel. Hà Giang encourage également les investisseurs nationaux et étrangers à poursuivre leur coopération et à investir dans des projets touristiques pour attirer davantage de visiteurs. La province s'engage à créer des conditions favorables aux investissements, contribuant ainsi à la promotion du tourisme et au développement économique régional", a déclaré la vice-président Vuong Ngoc Hà.

Nguyên Thi Khanh, vice-présidente de l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les touristes de la ville et des provinces du Sud choisissent Hà Giang comme destination en raison de ses paysages naturels sauvages et majestueux et de la culture culinaire unique du Nord-Ouest.

Cet endroit rassemble également des valeurs patrimoniales culturelles uniques de la nation et du monde que les touristes nationaux et étrangers peuvent explorer. Dans les temps à venir, il faut une coopération étroite entre les autorités locales et les entreprises de voyages nationales et étrangères pour le développement du tourisme.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Hà Giang, pour attirer les touristes, la localité a organisé avec succès des programmes de festivals qui attirent un grand nombre d’habitants locaux et de touristes tels que la fête champêtre “lồng tồng” des Tày dans les districts de Quang Binh, Bac Quang, Vi Xuyên; la Fête des fleurs de pêcher et de poirier dans le district de Dông Van; le défilé d'art et de mode "Hỷ Sắc Lạc Hồng"; le programme pour accueillir les premiers visiteurs à Hà Giang en 2025; la conférence sur le développement du tourisme et la rencontre avec les entreprises touristiques et les unités médiatiques touristiques en 2025... Ainsi, au premier trimestre 2025, Hà Giang a accueilli 848.350 touristes, dont 107.888 visiteurs internationaux, équivalant à la même période en 2024, atteignant 24,2% du plan annuel. Les revenus totaux de ce secteur touristique total de la localité sont estimés à 2.281 milliards de dôngs.

Dans les temps à venir, pour attirer les touristes, la province de Hà Giang continuera à mettre en œuvre des activités de communication pour promouvoir la marque "Hà Giang - première destination culturelle régionale d'Asie"; mettre en œuvre un programme de stimulation du tourisme avec le message "Vietnam - Y aller et l’aimer" dans la province de Hà Giang en 2025; organiser la Semaine du tourisme culturel associée au festival du marché de Phong Luu Khâu Vai; compléter la candidature pour le prix du "Meilleur village touristique" de l'ONU Tourisme en 2025 du village Lô Chai, dans le district de Dông Van ; mettre en œuvre du projet de modèle d'expérience de tourisme agricole et médicinal dans le village de Nam Dam, etc.

Texte et photos : Tân Dat/CVN