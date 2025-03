Relance touristique 2025 : les localités vietnamiennes passent à l’action

En réponse au programme national de relance touristique lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de nombreuses villes et provinces ont mis en œuvre une série d’activités destinées à attirer les visiteurs nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Au deuxième trimestre 2025, la ville de Dà Nang se concentre sur la présentation de nouveaux produits touristiques et de services attractifs. La province de Nghê An prévoit d’organiser le Festival du village Sen et l’inauguration de la statue "Oncle Hô en visite dans son village natal" à l’occasion du 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. En parallèle, elle participera également à la Foire internationale du tourisme du Vietnam (Vietnam International Travel Mart + VITM) à Hanoï pour promouvoir sa destination.

Quang Nam, quant à elle, prévoit une série d’événements majeurs tels que l’exposition "Espace du tourisme, du patrimoine culturel, des paysages et de l’artisanat traditionnel du Vietnam", la Semaine de la Culture, du Sport et du Tourisme, ainsi que le Festival gastronomique international de Quang Nam 2025. La province renforcera sa présence à des événements majeurs comme la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le VITM à Hanoï et surtout, elle participera à l’Exposition universelle de 2025 à Osaka (Japon), tout en menant une campagne de promotion sur le marché japonais.

Photo : VNA/CVN

Les premiers signes de reprise sont déjà visibles. Au premier trimestre 2025, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 1,6 million de visiteurs étrangers (soit une hausse de 18,2% par rapport à la même période de l’année dernière) et plus de 8,5 millions de touristes vietnamiens, générant des recettes estimées à plus de 56.000 milliards de dôngs (+26,7%). Quang Nam a enregistré plus de 2,2 millions de visiteurs (+10%), dont 1,7 million d’étrangers, pour un revenu touristique avoisinant 2.860 milliards de dôngs (+26%). Nghê An a accueilli environ 2,2 millions de touristes, dont 22.000 étrangers, avec un chiffre d’affaires de plus de 6.656 milliards de dôngs (+23%).

Les autorités estiment que cette hausse de l’intérêt international pour le tourisme vietnamien est largement due aux campagnes de communication intensives menées en 2024. Pour maintenir cette dynamique, le secteur devra continuer à investir dans le marketing digital, exploiter les réseaux sociaux, les plateformes de réservation en ligne et collaborer avec des blogueurs influents pour mieux promouvoir l’image du pays…

VNA/CVN