Le Vietnam figure parmi les cinq meilleures destinations de plongée en Asie

En Asie, l’Indonésie arrive en tête des destinations de plongée les plus populaires, suivie par les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam. Ces pays regorgent de trésors marins uniques, attirant des plongeurs du monde entier.

La Thaïlande a été élue paradis de la plongée par les voyageurs vietnamiens, grâce à ses eaux cristallines, son écosystème marin diversifié et ses sites de plongée de renommée mondiale.

Au-delà de la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines figurent également parmi les destinations préférées des plongeurs vietnamiens, témoignant d’un intérêt croissant pour l’exploration du monde sous-marin.

Le rapport souligne également que la détente sous-marine est la principale source d’inspiration des passionnés de plongée.

Près de 30% des personnes interrogées ont déclaré plonger pour profiter du calme et de la tranquillité du vaste océan.

Cette tendance est particulièrement populaire auprès des voyageurs originaires des Philippines, de Malaisie et de Thaïlande. De plus, la passion pour l’exploration du monde sous-marin est une autre motivation majeure, 24% des voyageurs étant attirés par la beauté mystique et la richesse de l’écosystème marin.

Les passionnés de plongée sous-marine recherchent généralement un hébergement abordable, mais sont prêts à dépenser davantage pour des expériences sous-marines. Environ 40% des personnes interrogées se disent prêtes à payer 15 à 30% de plus pour des séjours de plongée que pour des vacances classiques.

Les courts séjours deviennent une tendance dans le tourisme de plongée sous-marine : 48% des voyageurs privilégient les séjours de quatre à sept jours.

Les week-ends de plongée gagnent également en popularité, 40% des participants interrogés choisissant cette option. Cela reflète la demande croissante d’expériences courtes mais enrichissantes, adaptées au rythme de vie effréné des voyageurs modernes.

Les récifs coralliens restent la destination de plongée préférée, 75% des passionnés de plongée privilégiant les récifs pour leurs explorations océaniques. Avec son écosystème marin diversifié et ses récifs coralliens dynamiques, l’Asie reste une destination incontournable pour les amateurs de plongée.

