Vietstock et Growtech 2025

Sciences et technologies, moteurs d’une agriculture durable

Le 8 octobre au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, deux événements majeurs du secteur agricole vietnamien, Vietstock 2025 et Growtech Vietnam Expo 2025, ont été organisés.

Ces deux expositions ont pour but de promouvoir l’application des technologies modernes, la transition numérique et la mécanisation dans les chaînes de valeur agricoles, forestières et aquacoles.

Le Vietstock 2025 couvre une superficie de plus de 13.000 m², rassemblant plus de 300 exposants venus de 40 pays et attirant quelque 13.000 visiteurs professionnels. Au-delà des activités de promotion commerciale, le programme inclut une série de conférences et de forums techniques dédiés à l’élevage, à la sécurité alimentaire, à la transformation post-récolte et à la numérisation de l’agriculture.

Dans son discours d’ouverture, Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement, a souligné le rôle central de la science et de la technologie dans le développement durable du secteur.

"L’agriculture reste le pilier essentiel de notre économie. L’application des avancées scientifiques et de la transition numérique est la clé pour accroître la productivité, la qualité et la compétitivité du secteur", a déclaré le vice-ministre. Il a également évoqué la croissance notable des exportations et encouragé les entreprises, les instituts de recherche et les autorités publiques à renforcer leur coopération pour saisir les nouvelles opportunités du marché.

De son côté, Growtech Vietnam 2025 met à l’honneur les équipements agricoles de pointe : systèmes d’irrigation intelligents, serres automatisées, solutions IoT, drones agricoles et technologies de transformation et de conservation post-récolte.

Soutenir la mécanisation et le transfert de technologie

L’exposition ambitionne de soutenir la mécanisation à grande échelle et d’accompagner l’objectif national de mécaniser 80 à 100% des étapes de production d’ici 2030.

Les ateliers thématiques organisés en marge de l’événement visent à favoriser le transfert technologique vers les PME et à relier les fournisseurs internationaux aux producteurs et entrepreneurs vietnamiens.

Selon les statistiques du ministère de l’Agriculture et de l'Environnement, au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, la valeur des exportations de produits d’élevage du Vietnam a atteint environ 447 millions de dollars, soit une hausse de 18,6% par rapport à la même période de l’année précédente, et elle devrait dépasser les 600 millions de dollars d’ici la fin de l’année.

Clôture : le 10 octobre.

Texte et photos : Truong Giang/CVN