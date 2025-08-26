Le secrétaire général du Parti communiste suisse exprime ses impressions sur le Vietnam

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), le secrétaire général du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay, a partagé ses réflexions sur le développement du pays ainsi que ses attentes pour la coopération bilatérale dans l’avenir.

>> Hanoï : 80 ans d’indépendance vietnamienne retracés au Centre national des expositions

>> 80 ans de la diplomatie vietnamienne : de la révolution à l’intégration internationale

>> Le PM salue la contribution des policiers envoyés sur le Front sud pendant la guerre

Le secrétaire général du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay, a adressé ses félicitations chaleureuses au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens à l’occasion de cet événement historique.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, dans un monde en proie à de nombreuses turbulences, la ligne de paix et la diplomatie d’indépendance et de non-alignement revêtent une importance particulière. Le Vietnam est un exemple de diplomatie équilibrée et de non-alignement, favorisant le dialogue, évitant la confrontation et jouant toujours un rôle actif et constructif dans les affaires internationales, y compris au sein des Nations unies. Il a affirmé que le Parti communiste suisse continuerait à informer l’opinion publique suisse sur ce rôle positif du Vietnam.

Concernant la coopération bilatérale, il a exprimé l’espoir que les deux pays puissent signer prochainement un accord de libre-échange, y voyant une avancée bénéfique pour les deux économies. Il a également souligné le potentiel de coopération entre les deux Partis communistes, notamment à travers le dialogue régulier, l’échange de points de vue, l’intensification des échanges entre les peuples et la promotion du tourisme.

Il a affirmé que le Parti communiste suisse est prêt à contribuer au renforcement des relations entre la Suisse et le Vietnam, et à soutenir le Vietnam dans une meilleure compréhension de la réalité suisse.

VNA/CVN