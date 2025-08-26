Le secrétaire général du Parti communiste suisse exprime ses impressions sur le Vietnam

>> Hanoï : 80 ans d’indépendance vietnamienne retracés au Centre national des expositions
Le secrétaire général du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay, a adressé ses félicitations chaleureuses au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens à l’occasion de cet événement historique.
|Le secrétaire général du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay (gauche).
|Photo : VNA/CVN
Selon lui, dans un monde en proie à de nombreuses turbulences, la ligne de paix et la diplomatie d’indépendance et de non-alignement revêtent une importance particulière. Le Vietnam est un exemple de diplomatie équilibrée et de non-alignement, favorisant le dialogue, évitant la confrontation et jouant toujours un rôle actif et constructif dans les affaires internationales, y compris au sein des Nations unies. Il a affirmé que le Parti communiste suisse continuerait à informer l’opinion publique suisse sur ce rôle positif du Vietnam.
Concernant la coopération bilatérale, il a exprimé l’espoir que les deux pays puissent signer prochainement un accord de libre-échange, y voyant une avancée bénéfique pour les deux économies. Il a également souligné le potentiel de coopération entre les deux Partis communistes, notamment à travers le dialogue régulier, l’échange de points de vue, l’intensification des échanges entre les peuples et la promotion du tourisme.
Il a affirmé que le Parti communiste suisse est prêt à contribuer au renforcement des relations entre la Suisse et le Vietnam, et à soutenir le Vietnam dans une meilleure compréhension de la réalité suisse.
VNA/CVN