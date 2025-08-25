Hanoï : 80 ans d’indépendance vietnamienne retracés au Centre national des expositions

Installée sur 900.000 m², l’exposition "80 ans - Indépendance, Liberté, Bonheur" retrace, à travers de vastes objets historiques et de multiples expériences interactives, les grandes étapes de la nation vietnamienne. Ouverte gratuitement au public du 28 août au 5 septembre, elle constitue le premier grand événement organisé au Centre national des foires et expositions de Đông Anh depuis son inauguration, le 19 août.

Photo : VNA/CVN

Selon les organisateurs de l’exposition "80 ans - Indépendance, Liberté, Bonheur", l'événement dressera un tableau vivant et global du chemin parcouru par le Vietnam depuis huit décennies.

Des témoins de l’histoire nationale

Réparti entre espaces intérieurs et extérieurs, le parcours offre un véritable voyage à travers les différentes époques. En plein air, les visiteurs peuvent admirer des pièces d’envergure, symboles des luttes et des conquêtes du pays. Parmi elles, l’avion VN-C482, offert par l’ex-Union soviétique au Président Hô Chi Minh et utilisé comme appareil officiel durant la guerre de résistance contre les États-Unis. Autre pièce marquante : la reproduction du premier train Thông Nhât reliant le Nord et le Sud après la réunification.

À côté de ces vestiges, le regard se tourne également vers la modernité. Vingroup présente l’écosystème de véhicules électriques VinFast, incarnation d’un Vietnam innovant et fier de ses réalisations industrielles.

À l’intérieur, l’imposante voûte métallique de 24.000 tonnes et haute de 56 m, surmontée du drapeau rouge étoilé, devient un point de ralliement pour les visiteurs en cette période de Fête nationale.

Plus de 200 institutions et entreprises présentes

L’événement rassemble près de 200 participants : ministères, organismes publics, 34 provinces ainsi que des centaines d’entreprises représentant les "marques nationales" les plus emblématiques.

Photo : VNA/CVN

Le hall d’exposition se décline en six thématiques : Vietnam - Terre et Peuple, 95 ans sous l’étendard du Parti, Construire et se développer, Locomotives économiques, Start-up et Nation et Provinces prospères, Patrie forte.

Chaque section met en lumière les acquis du pays dans des domaines variés : industrie et technologie, commerce et investissement, agriculture, défense, diplomatie, santé, éducation, culture, sport et tourisme. Des maquettes de monuments emblématiques des trois régions viennent renforcer ce récit visuel, inspirant fierté et amour de la patrie.

Photo : VNA/CVN

Les préparatifs s’intensifient afin d’accueillir chaque jour des dizaines de milliers de visiteurs.

Une immersion interactive et sensorielle

Au-delà de la simple visite, le public est invité à vivre de véritables expériences immersives. Les espaces VR/AR permettent de "traverser" le Vietnam en découvrant virtuellement sites historiques et paysages emblématiques. Les jeunes peuvent ainsi, grâce à la technologie, revivre des moments clés de l’histoire nationale.

Un musée reconstitué, des zones interactives ainsi que des spectacles de musique, de culture et de gastronomie des trois régions enrichissent encore le programme. "Chaque activité vise à offrir une expérience multisensorielle, entraînant les visiteurs dans un voyage d’émotions", précisent les organisateurs.

Parmi les innovations made in Vietnam exposées, figure notamment la démonstration d’un robot humanoïde conçu par VinMotion, reflet de l’élan technologique du pays après 80 ans d’indépendance.

Un centre d’exposition d’envergure régionale

Édifié sur 90 ha à Dông Anh, le Centre national des expositions est aujourd’hui le plus vaste complexe du genre en Asie du Sud-Est. Construit par Vingroup pour un investissement de plus de 7.000 milliards de dôngs, il se distingue par son architecture inspirée de la tortue Kim Quy, créature légendaire de Cổ Loa dans la tradition orientale.

Avec ses infrastructures modernes et sa symbolique culturelle, le lieu ambitionne de devenir une scène incontournable pour les événements politiques, économiques et culturels majeurs de la région.

Thao Nguyên/CVN