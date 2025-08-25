80e Fête nationale

Profondes impressions du secrétaire général du Parti communiste d’Uruguay

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025), Juan Castillo, secrétaire général du Parti communiste d'Uruguay et ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a partagé des réflexions marquantes sur la signification historique de cette journée pour le peuple vietnamien et la communauté internationale.

>> Un expert uruguayen amoureux de Hanoï

>> Mission diplomatique réussie pour le Vietnam en Uruguay

>> L’Uruguay et le Vietnam disposent d’un grand potentiel de coopération

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Amérique latine, Juan Castillo a adressé ses chaleureuses félicitations au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, rappelant qu'il y a huit décennies, le Président Hô Chi Minh proclamait la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.

Selon lui, le 2 septembre 1945 n'est pas seulement une étape historique pour le peuple vietnamien, mais aussi un symbole pour les mouvements de libération nationale et de progrès social dans le monde. Les acquis impressionnants obtenus par le Vietnam au cours de ces 80 dernières années témoignent de l'esprit de lutte inflexible, de la volonté d'autodétermination et de l'aspiration à bâtir une société juste, démocratique et civilisée.

Le dirigeant uruguayen a affirmé que son pays a toujours suivi de près le parcours révolutionnaire du Vietnam, un peuple héroïque ayant surmonté d'innombrables épreuves pour reconquérir son indépendance, restaurer sa souveraineté et reconstruire le pays après la guerre. Malgré les difficultés économiques, le Vietnam reste fidèle à la voie socialiste, poursuit ses efforts de développement, assure la protection sociale et améliore constamment les conditions de vie de sa population.

Juan Castillo a exprimé son admiration pour le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale et s'est félicité de l'approfondissement de la coopération bilatérale. Il a souligné la relation étroite entre le Parti communiste d'Uruguay et l'ambassade du Vietnam en Argentine, également accréditée auprès de l'Uruguay et du Paraguay, une passerelle essentielle pour les échanges culturels et diplomatiques entre les deux peuples.

À cette occasion, le ministre a annoncé la construction d'un monument dédié au Président Hô Chi Minh à Montevideo. Il a rappelé que le grand dirigeant vietnamien avait foulé le sol uruguayen lors de son périple à travers le monde en quête d'une voie pour la libération nationale, en passant notamment par le port de Montevideo. Ces traces historiques, a-t-il insisté, ne sauraient être oubliées.

Le monument, dont l'inauguration est prévue cette année, incarne l'amitié traditionnelle et le resserrement des liens entre les peuples vietnamien et uruguayen.

VNA/CVN