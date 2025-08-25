80e anniversaire de la Fête nationale

Le PM salue la contribution des policiers envoyés sur le Front sud pendant la guerre

Dans le cadre des célébrations du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025), le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu cet après-midi une réunion émouvante avec la délégation de police envoyée sur le Front sud pendant la guerre du Vietnam.

La réunion s'est tenue au siège du gouvernement, en présence du général Luong Tam Quang, ministre de la Police, ainsi que d'autres responsables du ministère et de l'Association des vétérans de la Police du peuple vietnamien.

Au cours de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son profond respect et son émotion à l'idée de retrouver ces vétérans, qu'il a décrits comme des symboles de loyauté, de courage et d'esprit révolutionnaire indomptable. Il a souligné que leurs sacrifices et leurs contributions ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du pays.

Entre 1954 et 1975, plus de 11.200 policiers ont été envoyés du Nord au Sud du pays pour soutenir la lutte révolutionnaire. Ces officiers ont accompli des missions extrêmement dangereuses, telles que le renseignement, la liaison, l'orientation et la protection des centres stratégiques du Bureau central du Sud-Vietnam. Au cours de cet exploit, 909 officiers ont héroïquement donné leur vie, des dizaines ont été capturés et brutalement torturés par l'ennemi, et des milliers ont été blessés ou affectés par l'agent orange.

En reconnaissance de leur travail exceptionnel, le Président de la République leur a décerné en 2020 la décoration de Héros des Forces armées populaires, tandis que de nombreuses personnalités ont reçu de prestigieuses distinctions, dont l'Ordre de l'Étoile d'or et l'Ordre de Hô Chi Minh.

Le Premier ministre a souligné que, malgré leur âge avancé, nombre de ces vétérans continuent de participer activement au travail social, à l'éducation patriotique des nouvelles générations et à l'élaboration des politiques publiques.

À cet égard, il a appelé à préserver et à promouvoir cet héritage historique par la construction de monuments commémoratifs, la publication d'ouvrages et la production de documentaires qui perpétuent la mémoire de cette époque héroïque.

À l'issue de la cérémonie, le chef du gouvernement a appelé les vétérans à continuer d'être un exemple de fermeté idéologique et d'engagement envers la nation.

Il les a encouragés à continuer de contribuer à la défense de la sécurité et du développement du pays, et à inspirer les nouvelles générations sur la voie de la construction et de la protection de la Patrie.

