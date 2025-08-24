Un Vietnam de plus en plus confiant sur la scène internationale

>> 80 ans d’indépendance : le Vietnam mise sur la science et la technologie
Selon le Professeur Carl Thayer,, l’ouverture économique, l’adhésion à l’ASEAN, à l’APEC, à l’OMC et la signature de nombreux accords de libre-échange ont permis au Vietnam d’affirmer son rôle et son statut international. Le pays promeut désormais activement le multilatéralisme, développe des partenariats stratégiques, dont des partenariats stratégiques globaux, et a deux fois été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. L’adhésion récente du Vietnam au groupe BRICS (juin 2025) est également un jalon majeur.
|Des projets d’infrastructures clés ont transformé le pays.
|Photo ; VNA/CVN
Le Professeur Thayer a salué les efforts du Vietnam en matière de formation de talents, de réduction de la pauvreté, d’égalité des sexes et d’attention portée aux minorités ethniques. Il a aussi noté les avancées en diplomatie culturelle, tourisme, protection sociale et santé publique.
Considérant la réforme institutionnelle, l’innovation, la science-technologie et le secteur privé comme les “quatre piliers” de l’ère de décollage, il a jugé ce choix pertinent mais a estimé que le Vietnam doit renforcer l’efficacité de ses institutions et exploiter pleinement ses partenariats stratégiques pour stimuler l’innovation, le numérique et le développement des ressources humaines.
Malgré les défis mondiaux liés au climat et aux technologies émergentes, le Vietnam, a-t-il conclu, dispose de l’élan nécessaire pour avancer avec confiance dans une nouvelle ère.
