80 ans de la diplomatie vietnamienne : de la révolution à l’intégration internationale

Le ministère des Affaires étrangères a organisé lundi 25 août à Hanoï une cérémonie pour célébrer le 80 e anniversaire de la diplomatie vietnamienne et recevoir l’Ordre du Travail de première classe, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, des dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement, des responsables de ministères et d’agences, ainsi que de plusieurs anciens dirigeants.

Le chef du Parti a chaleureusement félicité la diplomatie vietnamienne pour ses réalisations et contributions exceptionnelles, tout en exprimant l’espoir que l’ensemble du secteur diplomatique continuera de s’unir, d’innover et de faire preuve de créativité, obtenant de nouvelles réalisations dignes de la confiance du Parti, de l’État et du peuple.

Il a souligné que les 80 ans de tradition, de réalisations et d’histoire de la diplomatie vietnamienne ont laissé de précieux enseignements qui restent pertinents aujourd’hui et pour l’avenir. Ces initiatives représentent la cristallisation d’une théorie et d’une pratique révolutionnaires, forgeant la résilience d’un service diplomatique mature tel qu’il est aujourd’hui.

La diplomatie vietnamienne est confrontée à une mission historique. Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la préservation de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité, de l’intégrité territoriale et d’un environnement pacifique et stable pour le développement national. Sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), il faut gérer les problèmes maritimes et terrestres de manière appropriée, en s’efforçant de promouvoir la coopération, le dialogue et la recherche d’un terrain d’entente avec les parties concernées ; promouvoir une diplomatie globale au service du développement, en mettant l’accent sur la diplomatie économique et la diplomatie technologique.

Il a appelé le secteur diplomatique à se concentrer sur plusieurs axes : bâtir un service diplomatique complet, moderne et professionnel, imprégné de l’identité vietnamienne ; garantir l’exhaustivité des trois piliers que sont la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire ; coordonner étroitement les actions avec la défense nationale, la sécurité, l’économie, la science et la technologie, la culture et l’information extérieure ; moderniser les mentalités, les méthodes et les outils, notamment en mettant en œuvre la transformation numérique de la diplomatie, en menant des analyses de données massives et en appliquant les principes de diplomatie numérique - citoyen numérique - communication numérique ; et normaliser les procédures et les normes diplomatiques.

Le secteur diplomatique doit contribuer activement et proactivement, avec d’autres pays, à l’édification d'un ordre politique et économique mondial juste et équitable, fondé sur la Charte des Nations unies et le droit international ; promouvoir son rôle pionnier et être prêt à prendre l’initiative dans les domaines prioritaires d’intérêt national concret, notamment en matière de lutte contre le changement climatique, de sécurité énergétique, de sécurité hydrique et de transfert de technologie ; participer de manière proactive et responsable à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux communs.

Il est exhorté à promouvoir la spécificité de la diplomatie vietnamienne par sa fermeté dans ses principes, sa flexibilité stratégique et la défense des intérêts nationaux et patriotiques les plus élevés, tout en rehaussant continuellement la position du pays, en défendant les valeurs de paix, en mettant l’accent sur l’humanisme et en contribuant activement et de manière responsable aux valeurs communes de l’humanité et de la communauté internationale.

Dans son discours, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a souligné que, dans l’esprit de la Révolution d’Août et des célébrations de la Fête nationale, la diplomatie vietnamienne a marqué une étape importante : 80 ans de formation et de développement. Cet anniversaire a été l’occasion de dresser le bilan du chemin parcouru, d’honorer les générations passées et d’inspirer confiance, ambition et responsabilité pour l’avenir.

Il a rappelé qu’il y a 80 ans, le président Hô Chi Minh a établi le gouvernement révolutionnaire provisoire et a personnellement assumé le rôle de premier ministre des Affaires étrangères, inaugurant ainsi une mission prestigieuse pour la diplomatie vietnamienne, en tant que "force combinée de la révolution" sur le front civil, défendant l’indépendance et la souveraineté, et connectant la nation avec ses amis du monde entier.

Au cours des 80 dernières années, la diplomatie vietnamienne a mené des négociations au milieu des combats et des blocus. Elle a également renforcé l’intégration internationale et affirmé la position de la nation. De l’Accord préliminaire de 1946 à l’Accord de Genève de 1954, en passant par l’Accord de Paris de 1973 et la période de la rénovation, chaque étape importante reflète l’intelligence, le courage et le dévouement de générations de diplomates.

Le secteur diplomatique vietnamien a contribué à sortir le pays de son isolement, à élargir ses relations internationales et à faire du Vietnam un partenaire de confiance et un membre actif de la communauté internationale. En reconnaissance de ses contributions, le ministère des Affaires étrangères s’est vu décerner de prestigieuses distinctions, notamment l’Ordre de l’Étoile d’or, l’Ordre Hô Chi Minh et de nombreuses autres décorations.

Quatre-vingts ans ne sont pas un simple chiffre ; ils représentent l’héritage de milliers de diplomates, des vétérans à la jeune génération, qui se sont sacrifiés et dévoués à la défense des intérêts nationaux et au renforcement de la réputation du Vietnam, a affirmé le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son. Il a exprimé sa gratitude au président Hô Chi Minh, aux anciens dirigeants du Parti et de l’État, aux diplomates seniors, au personnel diplomatique actuel, aux agences compétentes, aux autorités locales et aux partenaires internationaux qui ont accompagné le service diplomatique vietnamien.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a souligné que dans un monde complexe et en constante évolution, le secteur diplomatique doit continuer à innover, à agir avec détermination et à mobiliser l’intelligence et l’ambition pour écrire de nouveaux chapitres de gloire, constituant ainsi une base solide pour le développement du pays.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a décerné le titre de "Héros du Travail" à Nguyên Thi Binh, ancienne membre du Comité central du Parti, ancienne vice-présidente de la République, ancienne ministre des Affaires étrangères du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam pour ses grandes contributions dans le domaine des affaires étrangères, contribuant à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

