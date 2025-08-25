80e anniversaire de la Fête nationale

Le Vietnam est une réussite exemplaire sur la scène mondiale

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale, le Vietnam est salué par la communauté internationale comme un exemple de réussite. De pays marginalisé sur la scène internationale, le Vietnam est devenu un acteur respecté, fermement engagé en faveur du multilatéralisme, selon le D r Kambiz Ghawami, président du Service universitaire mondial (WUS) allemand.

Le Vietnam a été élu deux fois membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, preuve de sa crédibilité et de son rôle en faveur de la paix et la sécurité mondial. Grâce à son passé douloureux, le Vietnam apporte une voix forte et crédible sur la nécessité de respecter le droit international.

Sur le plan économique, l’accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), entré en vigueur il y a cinq ans, a permis au Vietnam de devenir le premier partenaire commercial de l’UE en Asie du Sud-Est. L’accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) est également en voie de ratification par l’Allemagne.

Le Dr Kambiz Ghawam, également membre du Conseil de l’Université Vietnam - Allemagne, a noté que les réformes éducatives du Vietnam depuis 2006 avaient joué un rôle central dans cette réussite. Il a salué notamment les efforts récents du gouvernement vietnamien pour élargir l’accès à l’éducation préscolaire.

Le président de l’Association Allemagne - Vietnam, Rolf Schulze, également ancien ambassadeur allemand au Vietnam, a qualifié le développement du Vietnam de "succès spectaculaire". Il a souligné les progrès impressionnants dans les domaines économiques, sociaux et politiques, ainsi que la relation bilatérale florissante avec l’Allemagne à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques.

Il a également mis l’accent sur le dynamisme, la résilience et l’optimisme du peuple vietnamien, combinés à une main-d'œuvre qualifiée, une infrastructure développé, une industrie en croissance et une politique stable. Le Vietnam est le premier pays atteindre cinq des huit Objectifs du millénaire pour le développement et est activement engagé dans les Objectifs de développement durable (ODD 2030).

Pour relever les défis géopolitiques et numériques actuels, le Vietnam devrait, selon les experts, renforcer son autonomie politique et économique, investir dans la transition numérique, la gouvernance transparente, et promouvoir la fierté nationale tout en valorisant son identité culturelle dans l’espace numérique.

VNA/CVN