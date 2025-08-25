80e anniversaire de la Fête nationale

Un regard tourné vers un avenir de coopération et de solidarité

À l'approche du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), le député Pedro Vazquez, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés du Mexique, a exprimé sa profonde admiration pour le parcours historique remarquable du peuple vietnamien.

>> Le FLN algérien félicite le Vietnam pour ses progrès à l’occasion de la Fête nationale

>> Le Vietnam célèbre ses 80 ans et exprime sa gratitude aux amis internationaux

>> Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré au Laos

>> Deuxième répétition générale du défilé pour la célébration de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Le député Pedro Vazquez a qualifié la Révolution d'Août 1945 et la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam), de jalon historique majeur, qui a inauguré une ère d'indépendance pour la nation et inspiré les mouvements de libération à travers le monde.

Lors d'une interview accordée à un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) au Mexique, Pedro Vazquez a souligné la transformation impressionnante du Vietnam, passé d'un pays dévasté par la guerre à un acteur majeur sur la scène politique et économique mondiale. Selon lui, ce succès est le fruit de la résilience, de l’intelligence et du patriotisme indomptable du peuple vietnamien et de la vision stratégique du Parti communiste du Vietnam, qui a su harmonieusement allier indépendance nationale et socialisme. Après avoir conquis sa souveraineté et réunifié le pays, le Vietnam a lancé en 1986 la politique de Renouveau (Dôi moi), un tournant décisif qui a transformé une économie centralisée et subventionnée en une économie de marché dynamique à orientation socialiste, ouverte sur le monde.

Aujourd'hui, le Vietnam figure parmi les économies les plus dynamiques au monde, avec un PIB par habitant multiplié par près de quarante depuis la période de Dôi moi. Son image est désormais celle d'un symbole de paix, de coopération et de développement. Le pays est également un exportateur de premier plan dans des secteurs clés tels que l'électronique, le textile et l'agriculture ainsi qu'une destination attractive pour les investisseurs internationaux grâce à sa stabilité politique, sa main-d'œuvre jeune et sa politique d'ouverture affirmée.

Photo : VNA/CVN

Sur la scène internationale, Pedro Vazquez a relevé le rôle actif et responsable du Vietnam au sein d'organisations comme l'ASEAN et l'ONU, où sa voix gagne en influence, reflétant une position ferme en faveur de l'indépendance, de l'autonomie, du respect du droit international et de la promotion d'une coopération équitable et mutuellement bénéfique. Le Vietnam ne se contente pas de défendre ses intérêts nationaux, il contribue aussi activement à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.

Le député a également estimé que l'amitié entre le Mexique et le Vietnam illustrait parfaitement ces valeurs, les deux pays partageant des aspirations communes à l'indépendance, à la justice et au développement durable malgré leur éloignement géographique. Il a salué l'approfondissement continu de la coopération bilatérale dans les domaines politique, diplomatique, commercial, culturel, éducatif, ainsi que dans la santé et la science.

Revenant sur ces 80 années d'histoire, le député mexicain s'est dit convaincu que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement riche en opportunités.

Il a par ailleurs salué les réalisations sociales du pays, qui, partant d'un niveau très bas, a considérablement réduit la pauvreté multidimensionnelle, élargi l'accès à l'éducation et à la santé, assuré la protection sociale et réduit les inégalités régionales. Le pays est également reconnu par la communauté internationale comme un modèle en matière de lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables et de préservation de la biodiversité.

En conclusion, Pedro Vazquez a affirmé que ce 80e anniversaire était non seulement une occasion de fierté pour les Vietnamiens, mais aussi une opportunité pour les amis du Vietnam, comme le Mexique, de se tourner ensemble vers un avenir de coopération et de solidarité, en cultivant des valeurs humaines universelles. Il a décrit le Vietnam comme un pays résilient et humain et plein d'aspirations, prêt à écrire de nouvelles pages glorieuses de son histoire.

VNA/CVN