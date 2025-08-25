80e anniversaire de la Fête nationale

Un ancien diplomate algérien salue l'amitié Vietnam - Algérie

À l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam, l'ancien diplomate et président de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne, Noureddine Djoudi, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) sur l'amitié entre le Vietnam et l'Algérie, et son message aux jeunes générations.

Selon Noureddine Djoudi, le Président Hô Chi Minh n'était pas seulement un dirigeant vietnamien, mais une figure emblématique pour tous les peuples opprimés, y compris l'Algérie.

Il a ajouté que le peuple algérien était particulièrement impressionné par la résilience et le talent stratégique des dirigeants révolutionnaires vietnamiens, tels que le Président Hô Chi Minh et le général Vo Nguyên Giap, qui ont mené la nation à la victoire historique de Diên Biên Phu, qui a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde.

Noureddine Djoudi a également hautement apprécié le processus de reconstruction et de développement du Vietnam après la guerre. Selon lui, le peuple algérien a été impressionné par les réalisations du Vietnam, qui, après avoir été dévasté par deux guerres, est devenu un pays asiatique en plein développement, notamment dans les domaines scientifique et technologique.

S'agissant des relations bilatérales, Noureddine Djoudi a rappelé que le président Abdelmadjid Tebboune et le gouvernement algérien attachent une grande importance au renforcement des liens avec le Vietnam, qualifiés de relations "fraternelles" spéciales. L'Algérie suit aujourd'hui un chemin similaire à celui du Vietnam, notamment dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles.

Les relations bilatérales doivent être renforcées non seulement sur le plan politique, mais aussi dans les domaines économique, commercial, culturel et éducatif, a-t-il souligné, soulignant le rôle essentiel joué par la jeunesse dans la préservation et le développement de cette relation traditionnelle.

Afin de renforcer les liens entre les deux peuples, il a souligné la nécessité de développer les échanges interpersonnels, la coopération éducative et les activités culturelles, en ciblant particulièrement les jeunes. Les peuples des deux nations, et en particulier la jeune génération, doivent toujours se souvenir des sacrifices de leurs prédécesseurs pour l'indépendance et la liberté d'aujourd'hui, a-t-il déclaré, soulignant que la paix n'est pas venue naturellement, mais qu'elle a été gagnée par le sang et la vie de nombreuses générations.

La jeune génération a la responsabilité d'approfondir l'amitié entre le Vietnam et l'Algérie, et elle doit renforcer davantage ses liens pour maintenir vivante cette relation privilégiée, a-t-il poursuivi.

