L'Italie prête à se joindre aux opérations de déminage du détroit d'Ormuz

La marine italienne s'est déclarée prête à participer à des opérations de déminage dans le détroit d'Ormuz dès que le conflit actuel se sera apaisé, a rapporté le 22 avril l'agence de presse italienne ANSA, citant des sources de la marine.

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Les responsables ont souligné que toute initiative de ce type ne serait pas menée de manière unilatérale, mais dans un cadre multilatéral coordonné, selon l'agence. Le ministère italien des Affaires étrangères a également réaffirmé l'engagement du pays à préserver la liberté de navigation conformément au droit international et à soutenir la sécurité maritime par le biais d'une coopération collective et multilatérale. Les tensions dans le détroit d'Ormuz ont des implications majeures pour la sécurité énergétique de l'Europe. Les responsables du gouvernement et de la sécurité italiens ont souligné ces risques, indiquant que la question faisait l'objet d'un examen attentif et évoquant la possibilité d'étendre les opérations de sécurité maritime dans un cadre européen élargi.

Xinhua/VNA/CVN