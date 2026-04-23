Inde : deux États importants aux urnes pour élire leur assemblée locale

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Plus de 36 millions d'électeurs - sur une population de près de 100 millions - sont appelés à élire leurs 294 représentants au Bengale occidental, dont la cheffe de l'exécutif local, Mamata Banerjee, et son parti, le All India Trinamool Congress, tiennent les rênes depuis 2011. Le vote s'y déroule en deux phases : 152 sièges doivent être attribués le 23 avril, les 142 autres le 29 avril. La campagne électorale a été agitée dans cet État, où la suppression de 9 millions de personnes des listes électorales a fait l'objet d'une vive polémique entre partis. Le scrutin est considéré comme "très sensible", a indiqué le chef local de la commission électorale, Manoj Agarwal. La sécurité a été renforcée le long de la frontière avec le Bangladesh voisin et dans les 8.000 bureaux de vote. Les questions du chômage, de la sécurité des femmes et de la corruption ont largement dominé les débats. Plus au sud, le long du golfe du Bengale, les électeurs du Tamil Nadu, dont la population dépasse les 80 millions d'habitants, doivent élire jeudi 234 représentants. Dans cet Etat, l'un des plus riches de l'Inde, le parti au pouvoir, le Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), est défié par le All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), son principal rival, allié au Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi. Les résultats de ces deux scrutins sont attendus le 4 mai.

AFP/VNA/CVN