Trente-cinq navires ont fait demi-tour en 36 heures dans le détroit d'Ormuz

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|Des soldats iraniens patrouillent dans le détroit d'Ormuz, dans le Sud de l'Iran, le 30 avril 2019.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon un rapport publié par Windward, les mouvements des navires reflètent l'évolution rapide de la situation. Après que l'Iran a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz vendredi, les armateurs ont d'abord réagi avec prudence. Le trafic est resté faible samedi matin avant de s'intensifier dans la journée, les navires tentant de traverser avant que la situation ne se détériore à nouveau.
Au total, 35 navires ont ainsi traversé le détroit samedi, dont huit navires entrants (quatre pétroliers, deux vraquiers et deux cargos) et 27 navires sortants (huit pétroliers, trois vraquiers, 15 cargos et un navire de passagers), a précisé le rapport.
Après l'annonce de la nouvelle fermeture du détroit par l'Iran samedi soir, le comportement des navires a cependant brusquement changé.
Le rapport a également fait état de trois attaques de navires le même jour, portant à 29 le nombre total de navires attaqués depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.
Xinhua/VNA/CVN