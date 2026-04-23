Pakistan : 9 morts et un ressortissant étranger enlevé lors d'une attaque terroriste contre un site minier

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L'attaque s'est produite vers 19h00 heure locale (14h00 GMT), le 22 avril, sur un site exploité par la société National Resources Limited dans le district de Chaghi, ont déclaré ces sources sous couvert d'anonymat. Des activités d'exploration de cuivre et d'or étaient en cours sur le site où l'attaque a eu lieu, ont-elles ajouté. "Des militants armés ont utilisé des armes légères et des lance-grenades montés sous le canon lors de l'attaque, et ont également commis des actes d'incendie criminel et de sabotage, endommageant trois camions-citernes et mettant le feu à deux ou trois tentes ainsi qu'à deux véhicules sur le site", ont déclaré ces sources. Un terroriste a été tué lors des tirs de riposte, tandis que les autres assaillants ont pris la fuite à bord de deux véhicules avec la personne enlevée. Les forces de sécurité ont lancé une opération de recherche dans la région afin de retrouver les auteurs et de secourir le ressortissant étranger enlevé. Parmi les victimes figuraient trois agents de sécurité privés et six ouvriers, ont indiqué les sources. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque jusqu'à présent.

Xinhua/VNA/CVN