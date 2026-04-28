Trump insatisfait de la dernière proposition de paix de l'Iran

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Le président a discuté de la proposition iranienne avec ses principaux responsables de la sécurité nationale lors d'une réunion dans la salle de crise de la Maison Blanche le 27 avril après-midi, selon ces informations. L'une des personnes présentes à la réunion a indiqué que M. Trump n'est pas enclin à accepter la proposition iranienne, qui a été transmise aux États-Unis ces derniers jours, a rapporté la chaîne américaine d'information CNN. Un responsable américain a confié au quotidien américain The New York Times qu'accepter cette proposition pourrait donner l'impression de priver M. Trump d'une victoire, le président ayant insisté à plusieurs reprises sur le fait que l'Iran ne devrait pas posséder d'armes nucléaires. Dans un entretien accordé le 27 avril à la chaîne américaine d'information Fox News, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a estimé que la dernière proposition de l'Iran "est meilleure que celle que nous pensions qu'ils allaient soumettre", mais a souligné que tout accord devait forcément inclure l'impossibilité pour Téhéran de développer une arme nucléaire. M. Trump a insisté la semaine dernière sur le fait que tout accord de paix avec l'Iran serait conclu selon les conditions des États-Unis et selon le calendrier fixé par lui-même, affirmant qu'il n'y a "aucune date limite" pour mettre fin au conflit américano-israélien contre l'Iran et "aucune pression temporelle" concernant ni le cessez-le-feu prolongé, ni les pourparlers qui se trouvent au point mort.

Xinhua/VNA/CVN