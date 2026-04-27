Algérie

Oran : mise en service de deux nouvelles lignes de transport public par bus

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Il s’agit de la ligne "C", reliant le chef-lieu de la wilaya à la zone de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir, et de la ligne "HB2", reliant les communes d’Oran et de Hassi Bounif, a-t-on précisé de même source. Ces nouvelles dessertes visent à répondre aux besoins des habitants de ces zones, selon la même source, qui a également indiqué que d’autres lignes seront prochainement mises en service. Par ailleurs, plusieurs lignes du réseau de l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain de la wilaya d’Oran (ETO) ont été renforcées par de nouveaux bus, notamment les lignes 92, 61, 37, 23, 53, 90 et 91. Cette initiative contribuera à améliorer la couverture du réseau de transport et à corriger les déséquilibres observés sur certaines lignes. Cette opération intervient après le renforcement de l’ETO par pas moins de 200 nouveaux bus équipés de caméras de surveillance et de sièges réservés aux personnes à besoins spécifiques, chaque bus pouvant transporter entre 70 et 100 passagers, a-t-on fait savoir. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République visant à renouveler le parc national de transport.

APS/VNA/CVN