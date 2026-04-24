Le président sénégalais promet de soutenir la relance de la filière coton

>> Coton : le Togo veut relancer sa course vers l'or blanc

>> La sécheresse décime les champs de coton du Texas

>> Tissus "salade de fruits" et autres pistes pour moins nuire à la planète

Après avoir visité une usine d'égrenage du coton dans le cadre d'une tournée économique dans la région de Kolda, M. Faye a indiqué que la production, tombée à 15.000 tonnes il y a deux ans, était remontée à 25.000 tonnes, contre 50.000 tonnes en 1991. Selon lui, la filière "est en train de se relever et de mieux s'organiser". Il a assuré que l'État accompagnerait les producteurs, notamment par la mise en place à temps des intrants et du matériel agricole. Le chef de l'État a également souligné le potentiel de transformation locale et les débouchés à l'international du coton, estimant que ces perspectives pourraient encourager davantage d'agriculteurs à investir dans cette culture.

Xinhua/VNA/CVN