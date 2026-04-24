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Brefs / International
Le président sénégalais promet de soutenir la relance de la filière coton

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est engagé jeudi 23 avril à Vélingara, dans le Sud, à soutenir la relance de la filière coton, avec l'objectif de porter la production nationale à 100.000 tonnes par an.

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Après avoir visité une usine d'égrenage du coton dans le cadre d'une tournée économique dans la région de Kolda, M. Faye a indiqué que la production, tombée à 15.000 tonnes il y a deux ans, était remontée à 25.000 tonnes, contre 50.000 tonnes en 1991. Selon lui, la filière "est en train de se relever et de mieux s'organiser". Il a assuré que l'État accompagnerait les producteurs, notamment par la mise en place à temps des intrants et du matériel agricole. Le chef de l'État a également souligné le potentiel de transformation locale et les débouchés à l'international du coton, estimant que ces perspectives pourraient encourager davantage d'agriculteurs à investir dans cette culture. 

Xinhua/VNA/CVN

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