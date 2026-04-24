Pakistan : dix morts dans une attaque contre une mine

Des hommes armés ont tué dix personnes sur le site d'une mine d'or et de cuivre au Baloutchistan, dans le Sud-Ouest du Pakistan, ont annoncé jeudi 23 avril les autorités de la région.

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Une quarantaine d'individus, pour plusieurs à moto, ont pris d'assaut mercredi 22 avril un site minier de l'entreprise pakistanaise National Resources Private Limited (NRL) dans le district de Chagai. "L'attaque a fait dix morts, parmi lesquels sept ouvriers et trois membres de la sécurité", a rapporté un responsable de l'administration locale. D'après lui, des "informations non confirmées" indiquent que les assaillants ont pris plusieurs employés en otage. L'entreprise a elle aussi reconnu, mercredi soir 22 avril, qu'un assaut avait eu lieu. D'après elle, les forces de sécurité ont réagi "rapidement et ont sécurisé la zone".

APS/VNA/CVN