États-Unis : au moins dix blessés dans une fusillade en Louisiane

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"Deux groupes de personnes ont eu une altercation dans la zone de restauration et ont commencé à se tirer dessus. Malheureusement, des innocents se trouvaient à proximité et ont peut-être aussi été touchés", a déclaré Thomas Morse Jr., chef de la police de Bâton-Rouge. Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux des environs. Deux d'entre eux sont grièvement blessés et vont devoir être opérés, a précisé M. Morse. L'incident s'est produit vers 13h22 heure locale dans le centre commercial Mall of Louisiana, a indiqué le chef de la police, ajoutant qu'il n'y avait "a priori pas de risque pour le public".

Xinhua/VNA/CVN